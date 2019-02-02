Завод Raytheon с запрещёнными ДРСМД ракетами сняли на видеоВоенное обозрение 11:28

Накануне Минобороны заявило, что США еще 2 года назад решили выйти из ДРСМД. И всё это время на заводе компании Raytheon в штате Аризона ведется подготовка к производству запрещенных соглашением ракет средней дальности.

Завод Raytheon с запрещёнными ДРСМД ракетами сняли на видео

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