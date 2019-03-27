Авто

Почему Ford сворачивает бизнес в РоссииRT на русском 13:49

Компания Ford в среду днём официально подтвердила, что покидает российский рынок легковых автомобилей. К июлю будут закрыты два автозавода Ford Sollers, а также завод двигателей. В ходе реорганизации бизнеса контрольный пакет акций предприятия перейдет к Sollers.
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Эксперты: уход Ford из легкового сегмента в России не изменит картины рынка

ТАСС14:45

Ford до конца июня закроет все автозаводы в России

Метагазета08:20

Ford закрыл завод во Всеволожске из-за экономических трудностей

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Ford оставил управление «Соллерсу»

Коммерсантъ08:32

Ford завершит выпуск легковых автомобилей в России к июлю

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«Форд» закроет завод во Всеволожске к концу июня

АБН07:39

Производство легковых автомобилей Ford завершится в России к концу июня

Автостат08:34
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Обновлено в 12:32
Политика

Лукашенко уволил вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода

Обновлено в 13:59
Происшествия

Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Футбол

«Бавария» объявила о трансфере Лукаса Эрнандеса

Обновлено в 13:01
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Политика

В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Обновлено в 07:09
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Политика

Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как произойдет Brexit.
Обновлено в 14:35
Спорт

Волейболисты «Белогорья» выиграли Кубок Вызова

«Белогорье» впервые выиграло Кубок Вызова, который является третьим по рангу европейским турниром.
Обновлено в 14:26
Экономика

Инфляция в России девятую неделю подряд держится на уровне 0,1%

Недельная инфляция в России в период с 19 по 25 марта 2019 года составила 0,1%, удерживаясь на этом уровне девятую неделю подряд.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Казахстане разбился вертолет с 13 военными

Вертолет ВВС Казахстана разбился после вылета из города Актау, на его борту находились 13 человек.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Петербуржец заплатит 56 млн рублей за перепланировку в квартире

Обновлено в 07:32
Политика

Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова

Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Бывший муж Васильевой заявил, что актриса страдает деменцией

Обновлено в 07:44
Политика

В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса

Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено в 13:43
Здоровье

В России растёт число детей, страдающих сезонной аллергией

Врач предположил, что рост числа детей, страдающих сезонной аллергией, связан с рядом факторов.
Обновлено в 01:05
Политика

За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин

Отмечается, что за Абызова заступились председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс и бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.
Обновлено в 12:31
Политика

Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды

Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес

Как коллекторы преследуют его из-за Началовой, рассказал Фролов

Обновлено в 11:54
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Космос

Астрономы из METI поддержали гипотезу «галактического зоопарка»

Астрономы, работающие в программе «Послания внеземным цивилизациям» (Messaging to Extraterrestrial Intelligence, METI), обсудили на прошлой неделе в Париже проблему инопланетян.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В головном офисе Swedbank идут обыски

В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.
Обновлено в 07:22
Политика

Путин отодвинул охранника во время встречи со спортсменами

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Порошенко встретили в Виннице отрезанными головами свиней

Вместо плюшевых свинок, которыми забрасывали Администрацию президента в Киеве и его кортеж в Полтаве, к встрече с президентом в Виннице они подготовили отрезанные свиные головы.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

Британский таблоид высмеял Волочкову за «фотошоп»

Британский таблоид The Sun опубликовал подборку самых перестаравшихся с фоторедактором звезд социальной сети Instagram.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие

СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии

«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

С Украины выдворяют российскую журналистку

Служба безопасности Украины (СБУ) решила выдворить из страны российскую журналистку Маргариту Бондарь.
Обновлено в 12:52
Космос

Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные

Обновлено в 14:27
Происшествия

Стрелка из Новой Зеландии спонсировали ультраправые в Австрии

Ранее стало известно, что сотрудники австрийского федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) провели обыск в квартире официального представителя движения Мартина Зелльнера в связи с подозрениями в связях со стрелком из Новой Зеландии.
Обновлено в 05:19
Авто

Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России

Автомобильный концерт Ford планирует потратить на выплаты сотрудникам России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в России, говорится в сообщении автопроизводителя.
Обновлено в 15:02
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