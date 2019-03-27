Авто
Почему Ford сворачивает бизнес в РоссииRT на русском 13:49
Компания Ford в среду днём официально подтвердила, что покидает российский рынок легковых автомобилей. К июлю будут закрыты два автозавода Ford Sollers, а также завод двигателей. В ходе реорганизации бизнеса контрольный пакет акций предприятия перейдет к Sollers.
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Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:32
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Лукаса Эрнандеса
Обновлено в 13:01
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Политика
В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Обновлено в 07:09
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Политика
Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как произойдет Brexit.
Обновлено в 14:35
Спорт
Волейболисты «Белогорья» выиграли Кубок Вызова
«Белогорье» впервые выиграло Кубок Вызова, который является третьим по рангу европейским турниром.
Обновлено в 14:26
Экономика
Инфляция в России девятую неделю подряд держится на уровне 0,1%
Недельная инфляция в России в период с 19 по 25 марта 2019 года составила 0,1%, удерживаясь на этом уровне девятую неделю подряд.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Казахстане разбился вертолет с 13 военными
Вертолет ВВС Казахстана разбился после вылета из города Актау, на его борту находились 13 человек.
Обновлено в 11:33
Политика
Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова
Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено в 07:20
Политика
В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса
Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено в 13:43
Здоровье
В России растёт число детей, страдающих сезонной аллергией
Врач предположил, что рост числа детей, страдающих сезонной аллергией, связан с рядом факторов.
Обновлено в 01:05
Политика
За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин
Отмечается, что за Абызова заступились председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс и бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.
Обновлено в 12:31
Политика
Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды
Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено в 13:35
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Космос
Астрономы из METI поддержали гипотезу «галактического зоопарка»
Астрономы, работающие в программе «Послания внеземным цивилизациям» (Messaging to Extraterrestrial Intelligence, METI), обсудили на прошлой неделе в Париже проблему инопланетян.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В головном офисе Swedbank идут обыски
В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.
Обновлено в 07:22
Политика
Путин отодвинул охранника во время встречи со спортсменами
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Порошенко встретили в Виннице отрезанными головами свиней
Вместо плюшевых свинок, которыми забрасывали Администрацию президента в Киеве и его кортеж в Полтаве, к встрече с президентом в Виннице они подготовили отрезанные свиные головы.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Волочкову за «фотошоп»
Британский таблоид The Sun опубликовал подборку самых перестаравшихся с фоторедактором звезд социальной сети Instagram.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
С Украины выдворяют российскую журналистку
Служба безопасности Украины (СБУ) решила выдворить из страны российскую журналистку Маргариту Бондарь.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Стрелка из Новой Зеландии спонсировали ультраправые в Австрии
Ранее стало известно, что сотрудники австрийского федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) провели обыск в квартире официального представителя движения Мартина Зелльнера в связи с подозрениями в связях со стрелком из Новой Зеландии.
Обновлено в 05:19
Авто
Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России
Автомобильный концерт Ford планирует потратить на выплаты сотрудникам России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в России, говорится в сообщении автопроизводителя.
Обновлено в 15:02