Почему Ford сворачивает бизнес в РоссииRT на русском 13:49

Компания Ford в среду днём официально подтвердила, что покидает российский рынок легковых автомобилей. К июлю будут закрыты два автозавода Ford Sollers, а также завод двигателей. В ходе реорганизации бизнеса контрольный пакет акций предприятия перейдет к Sollers.

Почему Ford сворачивает бизнес в России

Происшествия Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».

Политика Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.

Политика Порошенко не исключил переговоров с Путиным Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как произойдет Brexit.

Спорт Волейболисты «Белогорья» выиграли Кубок Вызова «Белогорье» впервые выиграло Кубок Вызова, который является третьим по рангу европейским турниром.

Экономика Инфляция в России девятую неделю подряд держится на уровне 0,1% Недельная инфляция в России в период с 19 по 25 марта 2019 года составила 0,1%, удерживаясь на этом уровне девятую неделю подряд.

Происшествия В Казахстане разбился вертолет с 13 военными Вертолет ВВС Казахстана разбился после вылета из города Актау, на его борту находились 13 человек.

Политика Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.

Политика В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.

Здоровье В России растёт число детей, страдающих сезонной аллергией Врач предположил, что рост числа детей, страдающих сезонной аллергией, связан с рядом факторов.

Политика За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин Отмечается, что за Абызова заступились председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс и бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.

Политика Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.

Политика В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2» «Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.

Космос Астрономы из METI поддержали гипотезу «галактического зоопарка» Астрономы, работающие в программе «Послания внеземным цивилизациям» (Messaging to Extraterrestrial Intelligence, METI), обсудили на прошлой неделе в Париже проблему инопланетян.

Происшествия В головном офисе Swedbank идут обыски В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.

Политика Путин отодвинул охранника во время встречи со спортсменами Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру.

Происшествия Порошенко встретили в Виннице отрезанными головами свиней Вместо плюшевых свинок, которыми забрасывали Администрацию президента в Киеве и его кортеж в Полтаве, к встрече с президентом в Виннице они подготовили отрезанные свиные головы.

Шоу-бизнес Британский таблоид высмеял Волочкову за «фотошоп» Британский таблоид The Sun опубликовал подборку самых перестаравшихся с фоторедактором звезд социальной сети Instagram.

Армия и оружие СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии «Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.

Политика С Украины выдворяют российскую журналистку Служба безопасности Украины (СБУ) решила выдворить из страны российскую журналистку Маргариту Бондарь.

Происшествия Стрелка из Новой Зеландии спонсировали ультраправые в Австрии Ранее стало известно, что сотрудники австрийского федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) провели обыск в квартире официального представителя движения Мартина Зелльнера в связи с подозрениями в связях со стрелком из Новой Зеландии.