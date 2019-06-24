Общество
Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионовИзвестия вчера в 17:01
Опасные места Специалисты "Трезвой России" подготовили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год. «Известия» ознакомились с документом, который уже направлен в правительство, Совет Федерации и администрации субъектов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Известия» ознакомились с документом, который уже направлен в правительство, Совет Федерации и администрации субъектов. Согласно рейтингу, в тройку максимально свободных от наркотиков вошли Ненецкий автономный округ (НАО), Архангельская область и Чеченская Республика.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
Происшествия
Установлена личность напавшего на пост ДПС в Грозном
Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность человека, напавшего на пост ДПС в Грозном в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено вчера в 14:22
Футбол
Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:56
Кино
Кевин Костнер раскрыл тайну постера фильма «Телохранитель»
Американский актер Кевин Костнер в разговоре с Entertainment Weekly рассказал, что на знаменитом рекламном плакате к фильму «Телохранитель» запечатлена вовсе не Уитни Хьюстон, а ее дублерша.
Обновлено вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Обновлено вчера в 05:06
Футбол
Роналду — о фотографии с Джорданом: мы сделали историю
Футболист сопроводил публикацию комментарием: «Мы сделали историю». В «Ювентус» Роналду перешёл летом прошлого года из «Реала».
Обновлено вчера в 21:35
Театры
В Улан-Удэ Сергей Левицкий заявил об уходе из Русского драмтеатра
Коллеги Сергея Левицкого шокированы его решением Художественный руководитель Русского драматического театра имени Бестужева Сергей Левицкий сообщил о своём уходе из театра.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
На юге Саудовской Аравии человек погиб при обстреле аэропорта хуситами
Восемь человек пострадали при обстреле международного аэропорта в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии, один из них скончался от полученных ранений, сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено вчера в 15:45
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
Центральная избирательная комиссия Украины отказала кандидатам от партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил" ("Движение новых сил") в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направила материалу в полицию, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
Пять человек погибли в результате схода поезда с рельсов в Бангладеш
Не менее пяти человек погибли и около 100 пострадали в результате того, что пассажирский поезд сошел с рельсов на мосту в области Маулвибазар в восточной части Бангладеш.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие
На авиасалоне МАКС-2019 представят три самолета МС-21-300
Обновлено 21 июня в 05:50
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник у побережья провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея.
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
Зарезали и утопили: найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика
В Киеве найдено тело 9-летнего мальчика. Ребенок считался пропавшим с 22 июня.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия
Консул Никарагуа попалась на перевозке нелегальных мигрантов в Мексику
В Мексике задержали консула Никарагуа при попытке провезти трех нелегальных кубинских мигрантов, сообщили в Национальном институте миграции, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины
Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.
Обновлено вчера в 15:47
Общество
У Овнов начнётся важный этап в жизни, а Весов ждёт неожиданная встреча
Первоисточник публикует гороскоп с 24 по 30 июня. Овен Вы дадите старт новому большому делу или начнете очередной важный этап своей жизни.
Обновлено вчера в 11:10
Армия и оружие
Уничтоженный RQ-4: аналитики заметили странное обстоятельство
Обновлено вчера в 10:27
Общество
В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов
Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено вчера в 12:01
Здоровье
Как прожить на 10 лет дольше, рассказали ученые
Американский путешественник Дэн Бюттнер рассказал, что россияне живут в среднем 39 лет.
Обновлено вчера в 23:36
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Гаджеты
Nokia представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше
Компания представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше, при этом сохранив все основные параметры.В настоящее время многие мобильные устройства из-за роста технического прогресса расходуют большой запас энергии, но необходимость делать батарею меньшего размера, дабы гаджет был не громоздким, заставляет разработчиков идти на компромисс.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
В Приморье ОПГ под видом борцов против наркотиков похищала людей
Во Владивостоке перед судом предстанут шесть местных жителей, которые в течение года похищали приморцев, предъявили им обвинения в распространении наркотиков и требовали деньги с потерпевших деньги под угрозой возбудить уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Обновлено вчера в 23:36
Космос
НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Мэр Челябинска Елистратов может уйти в отставку
Глава Челябинска Владимир Елистратов может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:49
Здоровье
В Роспотребнадзоре сняли ограничение на купание в Севастополе и Алуште
На пляжах Алушты и Севастополя сняты временные ограничения на купания.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
Женщина прошла по канату между небоскребами в Нью-Йорке
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Пассажиры рассказали, зачем они знакомятся со стюардессами
Большинство российских путешественников, мечтающих поближе познакомиться со стюардессами и проводниками, хотят узнать секреты их профессий, сообщает Ozon.travel.
Обновлено вчера в 23:04