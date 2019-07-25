Армия и оружие
Завершился первый этап поставок российских С-400 в ТурциюРБК 08:53
«Сегодня поставка первой партии С-400 в аэропорт Мюртед [в Анкаре] завершена», — говорится в заявлении министерства. Как пишет газета, всего из России было совершено 30 авиарейсов с компонентами С-400 на борту. Ожидается, что вторая партия С-400 будет отправлена также в Анкару.
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