Армия и оружие

Завершился первый этап поставок российских С-400 в ТурциюРБК 08:53

«Сегодня поставка первой партии С-400 в аэропорт Мюртед [в Анкаре] завершена», — говорится в заявлении министерства. Как пишет газета, всего из России было совершено 30 авиарейсов с компонентами С-400 на борту. Ожидается, что вторая партия С-400 будет отправлена также в Анкару.
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Первый этап поставок С-400 состоялся

Газета.Ru10:50

Россия завершила первый этап поставок С-400 в Турцию

РИА Новости09:26

Завершился первый этап поставок С-400 в Турцию

Известия08:56

Завершился первый этап поставок российских С-400 в Турцию

РБК08:53

Россия завершила первый этап поставки С-400 в Турцию

ТАСС09:50

Турция объявила о завершении первого этапа поставок С-400

РЕН ТВ09:24

В ФСВТС подтвердили завершение первого этапа поставок С-400 Турции

RT на русском09:24
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:34, Вашингтон
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