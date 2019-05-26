Завершился чемпионат России по футболуLenta.ru 09:02

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Политика Трибунал ООН поддержал Украину по инциденту в Керченском проливе Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

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Политика Коломойский призвал объявить дефолт на Украине Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.

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Армия и оружие Reuters сообщил об отправке Турцией оружия противникам России и Сирии Турция наращивает поставки вооружений формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой Россией армии Сирии, пишет Reuters со ссылкой на источники.

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