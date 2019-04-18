Политика
Завершилось финальное испытание обновленного Boeing 737 MAXИзвестия вчера в 21:45
Директор авиастроительной корпорации Boeing Деннис Меленберг в своем Twitter сообщил о завершении технических летных испытаний лайнеров Boeing 737 MAX. По его словам, на борту самолета с обновленным программным обеспечением находились технические и проектные руководители.
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Авиационное управление США сочло новое ПО для 737 MAX «пригодным для использования»
РЕН ТВ16 апреля в 16:53
Состоялось последнее перед сертификацией летное испытание «Боинг-737 макс» с обновленным ПО
Эхо Москвывчера в 22:08
Завершено последнее летное испытание обновленного ПО для Boeing 737 MAX
Комсомольская правдавчера в 22:13
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Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
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По предварительным данным, группа подростков 13 и 14 лет в гаражном кооперативе в микрорайоне Московка-2 кидала камнями в 77-летнего мужчину.
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Политика
Зеленский поддержал запрет на въезд для российских артистов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает ограничения на въезд для актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова.
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Общество
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В московском аэропорту Внуково загорелся самолет авиакомпании UTair.
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Скончался корреспондент Первого канала Илья Костин
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Финансы
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Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже подешевела к доллару США и евро.
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