Политика

Завершились дебаты между Порошенко и ЗеленскимУкраина.ру 13:13

Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые проходили 19 апреля, в пятницу вечером, официально завершились Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта.
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Ни Порошенко, ни Зеленский не готовы к управлению Украиной, заявил эксперт

РИА Новости13:54

Завершились дебаты между Порошенко и Зеленским

Украина.ру13:13

Дебаты Зеленского и Порошенко. Полная версия с переводом

Дождь13:50

РБК покажет дебаты Порошенко и Зеленского с переводом на русский

РБК08:25
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Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Авто

Ford выпустит новую доступную модель и «заряженный» электрокроссовер

Обновлено в 13:51
Космос

«Розовая Луна» появится на небе в пятницу

В пятницу жителей Земли ждет удивительное явление — небо осветит «Розовая Луна».
Обновлено в 07:37
Экономика

«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России

«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.
Обновлено в 09:37
Общество

Ученые признали нехватку 23 млн женщин в мире

В мире не хватает 23 млн женщин.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве офицера ФСБ и военных в Чечне

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде оправдала жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева, которого обвинили в убийстве двух военнослужащих и сотрудника ФСБ.
Обновлено в 18:32
Транспорт

Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей

Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 17

В результате пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек, информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 15:21
Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

Обновлено в 17:54
Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Происшествия

О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении

Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Хоккей

ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина

Обновлено в 16:18
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Обновлено в 19:25
Единоборства

Дебютный бой Штыркова в UFC отменен. Боец попал в больницу

Обновлено в 19:31
Общество

Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено в 20:48
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:10
Армия и оружие

Турция может шантажировать США покупкой российского оружия

Турция пригрозила Вашингтону выбрать российские истребители, если США исключит её из международной программы по созданию F-35 за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 19:10
Здоровье

Пересекающиеся орбиты, театральные убийства и лживый сценарий. Отрывок из книги «Колумбайн»

Люди часто спрашивают, что заставило меня потратить на трагедию "Колумбайн" более десяти лет.
Обновлено в 17:00
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 17:02
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) представил составил статистику автомобилей, которые чаще других нарушают ПДД, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.
Обновлено в 16:30
Экономика

Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста

Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено в 12:11
Авто

УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей

Обновлено в 10:59
Армия и оружие

В Китае оценили российский фрегат «Адмирал Горшков»

Проход российского фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» в китайский порт Циндао впечатлил журналистов китайского издания Bastille Post.
Обновлено в 17:42
Политика

Французский политик назвал лицемерными санкции против России

В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено в 16:30
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено в 08:02
Политика

Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко

Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой

Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву

"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:00
Общество

Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева

Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская посетила ее без своего супруга Максима Матвеева.
Обновлено в 05:42
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Пётр Алексеевич Порошенко
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Украинский государственный деятель, предприниматель, политик, действующий президент Украины с 7 июня 2014 года. Миллиардер.
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