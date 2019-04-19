Политика
Завершились дебаты между Порошенко и ЗеленскимУкраина.ру 13:13
Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые проходили 19 апреля, в пятницу вечером, официально завершились Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта.
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Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Космос
«Розовая Луна» появится на небе в пятницу
В пятницу жителей Земли ждет удивительное явление — небо осветит «Розовая Луна».
Обновлено в 07:37
Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.
Обновлено в 09:37
Общество
Ученые признали нехватку 23 млн женщин в мире
В мире не хватает 23 млн женщин.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве офицера ФСБ и военных в Чечне
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде оправдала жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева, которого обвинили в убийстве двух военнослужащих и сотрудника ФСБ.
Обновлено в 18:32
Транспорт
Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей
Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 17
В результате пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек, информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 15:21
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Происшествия
О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении
Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Хоккей
ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина
Обновлено в 16:18
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено в 19:25
Общество
Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено в 20:48
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Турция может шантажировать США покупкой российского оружия
Турция пригрозила Вашингтону выбрать российские истребители, если США исключит её из международной программы по созданию F-35 за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 19:10
Здоровье
Пересекающиеся орбиты, театральные убийства и лживый сценарий. Отрывок из книги «Колумбайн»
Люди часто спрашивают, что заставило меня потратить на трагедию "Колумбайн" более десяти лет.
Обновлено в 17:00
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 17:02
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) представил составил статистику автомобилей, которые чаще других нарушают ПДД, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.
Обновлено в 16:30
Экономика
Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста
Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»
Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено в 12:11
Авто
УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
В Китае оценили российский фрегат «Адмирал Горшков»
Проход российского фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» в китайский порт Циндао впечатлил журналистов китайского издания Bastille Post.
Обновлено в 17:42
Политика
Французский политик назвал лицемерными санкции против России
В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено в 16:30
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено в 08:02
Политика
Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко
Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву
"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:00
Общество
Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева
Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская посетила ее без своего супруга Максима Матвеева.
Обновлено в 05:42