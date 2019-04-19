Завершились дебаты между Порошенко и ЗеленскимУкраина.ру 13:13

Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые проходили 19 апреля, в пятницу вечером, официально завершились Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта.

Завершились дебаты между Порошенко и Зеленским

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