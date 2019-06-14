Транспорт

Завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского мостаИзвестия 00:47

Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил 14 июня инфоцентр «Крымский мост». Укладка звеньев из шпал и рельсов завершилась на направлении, по которому поезда будут ходить с полуострова на материковую часть России.
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Содержание автодорожной части Крымского моста обойдется в 880 млн рублей за два года

Интерфакс06:23

Строители рассказали о создании подходов к железнодорожной части Крымского моста

ФАН04:45

Строительство ж/д части моста в Крым идет с небольшим опережением

ПРАЙМ00:01

Построен первый железнодорожный путь Крымского моста

Lenta.ru00:45

Построен первый железнодорожный путь Крымского моста

РИА Новости00:38

Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

ТАСС00:00

На Крымском мосту завершили строительство первого железнодорожного пути

RT на русском05:41
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:47, Ашберн
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
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В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях

Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».
Обновлено в 04:39
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ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку

Прогноз по темпам роста ВВП в этом году понижен с 1, 2 – 1,7 до 1, 0 – 1,5% ЦБ допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров.
Обновлено в 06:30
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.
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Интернет

ESET выявила новую аферу в WhatsApp

Специалисты одной из крупнейших в мире антивирусных компаний ESET выявили полноценно новый вид афер в популярном мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным

Кассационным судом Италии был подтвержден приговор в виде шестимесячного тюремного заключения и штрафа знаменитой итальянской актрисе Орнелле Мути, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж

Даже с матерью отношения стали ухудшаться - по словам Зарубиной, при разговоре с дочерью она чувствует от неё какую-то обиду.
Обновлено в 06:16
Политика

В Сербии заявили о готовности ввести войска в Косово

Белград готов ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы НАТО не смогут обеспечить безопасность местному сербскому населению.
Обновлено в 06:26
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

На фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале Каменских выступит без Потапа

Обновлено в 04:25
Происшествия

В Улан-Удэ загорелся строительный рынок

Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявлено обвинение в окончательной редакции

Обновлено в 06:33
Здоровье

В Ростовской области выявили 20 случаев энтеровирусной инфекции

С начала года на Дону выявили 20 случаев энтеровирусной инфекции: 19 - в Ростове, 1 - в Красносулинском районе.
Обновлено в 03:48
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На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Политика

Федора Добронравова исключили из списка угроз нацбезопасности Украины

Министерство культуры Украины приняло решение об исключении актера Федора Добронравова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.
Обновлено в 06:10
Энергетика

Добыча нефти в странах ОПЕК упала до минимума за пять лет

Добыча нефти в странах ОПЕК в мае 2019 года опустилась до 29,95 млн барр. в сутки, что стало наименьшим значением за последние пять лет, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
Обновлено в 05:14
Происшествия

Вор, которого приняли за Цапка, находится в розыске с апреля

Уроженец Бишкека, которого приняли за умершего главу кущевской группировки Сергея Цапка, находится в федеральном розыске за кражу с апреля, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
Обновлено в 06:44
Политика

Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Бузова на турецком пляже постояла под холодным душем

Правда, уже через несколько секунд певица закричала: «Холодно!»
Обновлено вчера в 23:26
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль на сборочной линии В0

"АвтоВАЗ" выпустил миллионный автомобиль на линии по сборке машин на платформе В0, им стала Lada Xray, говорится в сообщении компании.
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Политика

Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
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Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с фанатками в Рязани

Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал у себя в инстаграме видео с фанатками, снятое в Рязани.
Обновлено в 06:14
Гаджеты

Опубликован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые первыми получат ОС Android 10

Китайский источник опубликовал перечень смартфонов Xiaomi и Redmi, которые первыми получат обновление до Android 10 (она же Android Q). В нем числится 11 моделей.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Историческое здание загорелось в центре Москвы

В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Происшествия

В Саратове полицейский сбил насмерть пожилого пешехода

Главное управление МВД по Саратовской области проводит проверку по факту ДТП с участием полицейского, который на автомобиле сбил насмерть пожилого мужчину на пешеходном переходе в Саратове, сообщает в пятницу пресс-служба главка.
Обновлено в 06:01
Политика

Путин рассказал о последствиях выхода США из СВПД

Выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия.
Обновлено в 03:41
Политика

Уволенный Путиным из-за Голунова генерал полиции написал заявление на пенсию

Начальник УВД по ЗАО Москвы генерал полиции Андрей Пучков, которого накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку из-за дела журналиста Ивана Голунова, написал заявление об уходе на пенсию.
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Зеленский назвал мир в Донбассе своей главной целью

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с действующим главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком заявил, что его главная цель — прекращение конфликта в Донбассе.
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Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео

Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.
Обновлено вчера в 10:26
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