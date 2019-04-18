Политика

Завершено финальное испытание обновленного Boeing 737 MAXМосква 24 02:48

В США протестировали Boeing 737 MAX с новым программным обеспечением, сообщает "Мир 24". В финальном испытании приняли участие технические и проектные руководители авиакомпании, которые находились на борту воздушного судна.
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Завершено финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX

Москва 2402:48

Завершено последнее летное испытание обновленного ПО для Boeing 737 MAX

Комсомольская правдавчера в 22:13

Авиационное управление США сочло новое ПО для 737 MAX «пригодным для использования»

РЕН ТВ16 апреля в 16:53

Состоялось последнее перед сертификацией летное испытание «Боинг-737 макс» с обновленным ПО

Эхо Москвывчера в 22:08

Обновленный Boeing 737 MAX прошел финальное испытание

Экономика сегоднявчера в 21:00

Финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX завершено

ТАССвчера в 20:42

Завершилось финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX

Известиявчера в 21:45
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Политика

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 17:37
Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика

Зеленский назвал Путина своим врагом

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, является ли российский президент Владимир Путин для него врагом, ответил утвердительно.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Томской области

Ранее УМВД по Томской области сообщило, что утром в четверг три человека погибли, еще трое пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Honda и грузовика Freightliner.
Обновлено в 05:23
Космос

В NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

Обновлено в 03:17
Политика

Зеленский заявил, при каком условии он распустит Раду

Владимир Зеленский сообщил о готовности распустить Верховную раду в случае победы на выборах президента Украины, однако он пойдет на этот шаг, только если будет укладываться в сроки, отведенные украинским законодательством для этой процедуры.
Обновлено в 06:36
Экономика

В Турции начали принимать карту «Мир»

Карты "Мир" начали приниматься в сети одного из крупнейших банков Турции Is Bank, россияне совершили по ним уже 50 операций, сказал глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.
Обновлено в 05:05
Космос

Межзвездный объект сгорел в атмосфере Земли

Вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года небесное тело оказалось межзвездным объектом и прилетело из другой планетной системы, расположенной в диске Млечного Пути, выяснили ученые Гарвардского университета.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Писатель и журналист Дмитрий Быков впал в кому

Писатель Дмитрий Быков срочно госпитализирован в одну из больниц Уфы.
Обновлено вчера в 05:25
Армия и оружие

Директор ФСБ рассказал о возвращении в Европу 1,5 тыс. боевиков

В Евросоюз с Ближнего Востока приехали 1,5 тыс. боевиков, чтобы продолжить террористическую деятельность, сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников на конференции по противодействию международному терроризму.
Обновлено в 05:00
Экономика

Кабмин одобрил сценарные условия прогноза развития России

"Для разработки прогноза социально-экономического развития РФ и проектировок федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов за основу принят базовый вариант сценарных условий по прогнозу изменения цен на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе", - отметили в пресс-службе.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Ополченец ДНР добился выплаты российской пенсии

Военный пенсионер Михаил Заикин добился в Центральном суде Волгограда, чтобы ему была выплачена пенсия и за несколько последних лет, когда он служил в милиции непризнанной ДНР на востоке Украины.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Неизвестные расстреляли 14 пассажиров автобуса в Пакистане

Обновлено в 01:32
Политика

В Кремле отреагировали на обращение хоккеиста Дацюка об отмене СНИЛС

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ознакомились с обращением форварда петербургского СКА Павла Дацюка с просьбой отменить принятый в начале апреля федеральный закон о СНИЛС.
Обновлено в 05:40
Кино

Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:18
Политика

Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией

Обновлено в 07:11
Политика

Захарова назвала международную изоляцию Крыма мифом

Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Экс-главу Серпуховского района перевели из СИЗО в больницу

Как рассказала агентству супруга арестованного Юлия Шестун, экс-глава Серпуховского района потерял сознание во время следственного мероприятия.
Обновлено в 05:38
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка

8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Политика

Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию

Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала снимок ее мамы. Таисия сейчас находится не в лучшем состоянии.
Обновлено вчера в 22:20
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Шоу-бизнес

Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала

В программе «На самом деле» бывшая домработница Антона Гусева и Виктории Романец обвинила их в нанесении ей побоев.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков

Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Авто

Subaru Outback сменил поколение и получил турбомотор

Subaru Outback нового поколения лишился шестицилиндрового двигателя, который заменили 2,4-литровой «турбочетверкой», выдающей 264 л. с. и 375 Н·м крутящего момента.
Обновлено в 03:21
Гаджеты

«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Экономика

Новый экологический налог могут ввести в России

В правительстве рассматривают возможность заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
Обновлено в 02:32
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