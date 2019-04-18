Политика
Завершено финальное испытание обновленного Boeing 737 MAXМосква 24 02:48
В США протестировали Boeing 737 MAX с новым программным обеспечением, сообщает "Мир 24". В финальном испытании приняли участие технические и проектные руководители авиакомпании, которые находились на борту воздушного судна.
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Завершено последнее летное испытание обновленного ПО для Boeing 737 MAX
Комсомольская правдавчера в 22:13
Авиационное управление США сочло новое ПО для 737 MAX «пригодным для использования»
РЕН ТВ16 апреля в 16:53
Состоялось последнее перед сертификацией летное испытание «Боинг-737 макс» с обновленным ПО
Эхо Москвывчера в 22:08
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика
Зеленский назвал Путина своим врагом
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, является ли российский президент Владимир Путин для него врагом, ответил утвердительно.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Томской области
Ранее УМВД по Томской области сообщило, что утром в четверг три человека погибли, еще трое пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Honda и грузовика Freightliner.
Обновлено в 05:23
Космос
В NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении
Обновлено в 03:17
Политика
Зеленский заявил, при каком условии он распустит Раду
Владимир Зеленский сообщил о готовности распустить Верховную раду в случае победы на выборах президента Украины, однако он пойдет на этот шаг, только если будет укладываться в сроки, отведенные украинским законодательством для этой процедуры.
Обновлено в 06:36
Экономика
В Турции начали принимать карту «Мир»
Карты "Мир" начали приниматься в сети одного из крупнейших банков Турции Is Bank, россияне совершили по ним уже 50 операций, сказал глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.
Обновлено в 05:05
Космос
Межзвездный объект сгорел в атмосфере Земли
Вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года небесное тело оказалось межзвездным объектом и прилетело из другой планетной системы, расположенной в диске Млечного Пути, выяснили ученые Гарвардского университета.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Писатель и журналист Дмитрий Быков впал в кому
Писатель Дмитрий Быков срочно госпитализирован в одну из больниц Уфы.
Обновлено вчера в 05:25
Армия и оружие
Директор ФСБ рассказал о возвращении в Европу 1,5 тыс. боевиков
В Евросоюз с Ближнего Востока приехали 1,5 тыс. боевиков, чтобы продолжить террористическую деятельность, сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников на конференции по противодействию международному терроризму.
Обновлено в 05:00
Экономика
Кабмин одобрил сценарные условия прогноза развития России
"Для разработки прогноза социально-экономического развития РФ и проектировок федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов за основу принят базовый вариант сценарных условий по прогнозу изменения цен на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе", - отметили в пресс-службе.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Ополченец ДНР добился выплаты российской пенсии
Военный пенсионер Михаил Заикин добился в Центральном суде Волгограда, чтобы ему была выплачена пенсия и за несколько последних лет, когда он служил в милиции непризнанной ДНР на востоке Украины.
Обновлено в 05:10
Политика
В Кремле отреагировали на обращение хоккеиста Дацюка об отмене СНИЛС
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ознакомились с обращением форварда петербургского СКА Павла Дацюка с просьбой отменить принятый в начале апреля федеральный закон о СНИЛС.
Обновлено в 05:40
Кино
Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:18
Политика
Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией
Обновлено в 07:11
Политика
Захарова назвала международную изоляцию Крыма мифом
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Экс-главу Серпуховского района перевели из СИЗО в больницу
Как рассказала агентству супруга арестованного Юлия Шестун, экс-глава Серпуховского района потерял сознание во время следственного мероприятия.
Обновлено в 05:38
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка
8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Политика
Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала снимок ее мамы. Таисия сейчас находится не в лучшем состоянии.
Обновлено вчера в 22:20
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Шоу-бизнес
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала
В программе «На самом деле» бывшая домработница Антона Гусева и Виктории Романец обвинила их в нанесении ей побоев.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков
Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Авто
Subaru Outback сменил поколение и получил турбомотор
Subaru Outback нового поколения лишился шестицилиндрового двигателя, который заменили 2,4-литровой «турбочетверкой», выдающей 264 л. с. и 375 Н·м крутящего момента.
Обновлено в 03:21
Гаджеты
«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Экономика
Новый экологический налог могут ввести в России
В правительстве рассматривают возможность заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
Обновлено в 02:32