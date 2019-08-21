Политика

Завершена укладка «Северного потока 2» на финском участке газопроводаИнтерфакс 11:37

Оператор строительства газопровода "Северный поток 2" из России в Германию - Nord Stream II - в среду, 21 августа, закончил укладку газопровода на финском участке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинисте.
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