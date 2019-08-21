Политика
Завершена укладка «Северного потока 2» на финском участке газопроводаИнтерфакс 11:37
Оператор строительства газопровода "Северный поток 2" из России в Германию - Nord Stream II - в среду, 21 августа, закончил укладку газопровода на финском участке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинисте.
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Общество
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Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
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Происшествия
Летевший в Ухту самолет Utair вернулся во Внуково из-за неисправности
Самолет авиакомпании Utair, летевший в Ухту, вернулся в аэропорт Внуково спустя почти полтора часа после вылета.
Обновлено в 10:47
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
В Благовещенске дети пострадали при обрушении штукатурки в детсаду
В СУ СК по Амурской области начали доследственную проверку после обрушения штукатурки в одном из детских садов Благовещенска.
Обновлено в 06:57
Экономика
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Обновлено в 09:54
Происшествия
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Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
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Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
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Политика
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Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
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Как пишет ТАСС, Соломенский районный суд обязал НАБУ открыть дело против Петра Порошенко и Павла Климкина по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.
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Культура
Назван самый высокооплачиваемый актер года
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последние 12 месяцев.
Обновлено в 12:24
Футбол
Рибери официально перешел в «Фиорентину»
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Матч состоится в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 в Греции.
Обновлено в 01:30
Политика
Суд отклонил иск о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму
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Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
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