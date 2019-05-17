Происшествия
Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100Известия 15:41
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
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