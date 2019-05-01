Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землюИзвестия вчера в 19:00
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов. По его словам, женщина оставит должность в ближайший рабочий день, пишут «Кубанские новости».
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Я беру этот инцидент под личный контроль. Нужно детально во всем разобраться. Депутатские запросы направлены в Полицию, Прокуратуру и органы власти, отвечающие за образование в крае. Заведующая должна быть отстранена от работы.
— Светлана Бессараб, российский политикДни.ру вчера в 09:58
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В Краснодаре полиция проводит проверку после появления видео с издевательством над ребенком в детсаду
Краснодарские известиявчера в 09:52
Заведующую краснодарским детсадом уволят по статье за издевательства над ребенком
ТК Звездавчера в 12:45
В Краснодаре заведующую детским садом, поставившую ребенка на колени, уволят по статье
КП - Кубаньвчера в 10:12
Депутат Госдумы обратилась в прокуратуру после инцидента с унижением ребёнка в краснодарском детсаде
Говорит Москвавчера в 11:48
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Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
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Дубль Фалькао помог «Монако» избежать поражения в матче с «Ренном»
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Обновлено вчера в 14:57
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено в 04:25
Футбол
Жоржинью Вейналдум: «Это был не вечер „Ливерпуля“»
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В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
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Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
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Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
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Политика
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Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42