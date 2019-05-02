Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землюРИА Новости вчера в 13:09
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
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