Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землюВести.Ru 18:55

В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей. Она поставила малыша на колени, с силой прижав его голову вниз, и заставила целовать землю. При этом она оскорбляла ребенка, добавляет РИА Новости.
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В Краснодаре полиция проводит проверку после появления видео с издевательством над ребенком в детсаду

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Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
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