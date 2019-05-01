Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землюВести.Ru 18:55
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей. Она поставила малыша на колени, с силой прижав его голову вниз, и заставила целовать землю. При этом она оскорбляла ребенка, добавляет РИА Новости.
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В Краснодаре полиция проводит проверку после появления видео с издевательством над ребенком в детсаду
Краснодарские известия09:52
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