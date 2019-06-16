Происшествия

Полиция завела уголовное дело о поджоге в цыганском селе под ПензойSmi58.ru 06:32

В Бессоновском районе сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту возгорания дома в селе Лопатки, которое расположено рядом с Чемодановкой.
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Полиция завела дело из-за сгоревшего дома в селе рядом с Чемодановкой

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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:59, Вашингтон
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