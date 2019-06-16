Полиция завела уголовное дело о поджоге в цыганском селе под ПензойSmi58.ru 06:32

В Бессоновском районе сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту возгорания дома в селе Лопатки, которое расположено рядом с Чемодановкой.

Полиция завела уголовное дело о поджоге в цыганском селе под Пензой

Общество Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.

Общество В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности В Москве и Подмосковье на 17 июня объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности.

Общество Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах» Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».

Политика Ренато Усатый возвращается в Молдавию Молдавский политик и примар Бельц Ренато Усатый заявил, что возвращается в Молдову. Об этом он сообщил в видеотрансляции на фейсбуке.

Происшествия Сотни человек пришли проститься с погибшим в драке в селе Чемодановка Около 300 человек пришли на церемонию прощания с 33-летним мужчиной, скончавшимся в результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области.

Единоборства Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.

Армия и оружие Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео Телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» — в конфигурации на шасси БМП-3.

Происшествия НТВ опубликовал видео избиения жены Джигарханяна НТВ опубликовал на своем сайте видео избиения жены актера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской в студии телеканала.

Шоу-бизнес В День отца Меган Маркл и принц Гарри опубликовали нежное фото с сыном Напомним, принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая. У пары родился сын, которого назвали Арчи Харрисоном.

Происшествия Освобожденного Голунова допросили в МВД как свидетеля Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов в качестве свидетеля дал показания следствию МВД.

Происшествия Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Аргентина и Уругвай остались без электричества Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.

Политика В Кремле прокомментировали ситуацию в Оманском заливе Голословные обвинения в адрес Ирана по ситуации в Оманском заливе "вряд ли можно принимать во внимание", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.

Политика Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.

Спорт В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.

Футбол Вратарь «Зенита»: «Сидеть и получать зарплату не могу» Контракт 29-летнего Лодыгина с «Зенитом» истекает 30 июня. Вратарь выступает за петербургский клуб с 2013 года.

Армия и оружие Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу Наблюдательный пункт Вооружённых сил Турции подвергся миномётному обстрелу в Идлибе на севере Сирии.

Происшествия Губернатор назвал виновных в обострении конфликта в Чемодановке В субботу, 15 июня, во время второго схода жителей села Чемодановка губернатор Иван Белозерцев назвал виновных в обострении конфликта.

Армия и оружие В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.