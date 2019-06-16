Происшествия
Полиция завела уголовное дело о поджоге в цыганском селе под ПензойSmi58.ru 06:32
В Бессоновском районе сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту возгорания дома в селе Лопатки, которое расположено рядом с Чемодановкой.
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Поджог или случайность? Возле Чемодановки, где убили русского, горит цыганский дом
Комсомольская правдавчера в 18:00
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:59, Вашингтон
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Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе
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В Москве и Подмосковье на 17 июня объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности.
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Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео
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В День отца Меган Маркл и принц Гарри опубликовали нежное фото с сыном
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая. У пары родился сын, которого назвали Арчи Харрисоном.
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Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов в качестве свидетеля дал показания следствию МВД.
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Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих
В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
Обновлено в 08:34
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Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
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В Кремле прокомментировали ситуацию в Оманском заливе
Голословные обвинения в адрес Ирана по ситуации в Оманском заливе "вряд ли можно принимать во внимание", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
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В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России
Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.
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Вратарь «Зенита»: «Сидеть и получать зарплату не могу»
Контракт 29-летнего Лодыгина с «Зенитом» истекает 30 июня. Вратарь выступает за петербургский клуб с 2013 года.
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Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу
Наблюдательный пункт Вооружённых сил Турции подвергся миномётному обстрелу в Идлибе на севере Сирии.
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Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
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Общество
Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида
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В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
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Ольга Бузова отправилась на свадьбу со своим экс-бойфрендом
Как оказалось, там Ольга не совсем отдыхает – она прилетела на свадьбу, а сопровождал ее никто иной как ее бывший бойфренд Тимофей Майоров.
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