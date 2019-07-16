Общество

Зауральцы увидят лунное затмениеОбласть 45 15 июля в 01:30

Частичное лунное затмение состоится в ночь с 16 на 17 июля. Астрономическое явление увидят и жители Курганской области. Затмение можно будет наблюдать практически на всей территории России, кроме северных и удаленных восточных районов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Московский планетарий.
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