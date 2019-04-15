Затылок Порошенко с надписью «конец» появился на билбордеLenta.ru вчера в 18:49

Билборд в стиле предвыборной рекламы президента Украины Петра Порошенко появился в городе Черкассы. На нем изображена часть мужской головы без лица с надписью «конец». В герое плаката распознали главу государства, сообщают «Украинские новости».

Затылок Порошенко с надписью «конец» появился на билборде

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