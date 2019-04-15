Политика
Затылок Порошенко с надписью «конец» появился на билбордеLenta.ru вчера в 18:49
Билборд в стиле предвыборной рекламы президента Украины Петра Порошенко появился в городе Черкассы. На нем изображена часть мужской головы без лица с надписью «конец». В герое плаката распознали главу государства, сообщают «Украинские новости».
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Порошенко конец. Странные билборды с затылком президента появились на улицах украинских городов
Телеканал 360°вчера в 21:09
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Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне, днём 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что ждут дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский», как это было согласовано ранее.
Обновлено в 02:14
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Галерея ранее не публиковавшихся семейных снимков военачальников была создана в рамках военно-патриотического проекта «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» в преддверии празднования 74-летия Великой Победы.
Обновлено вчера в 20:47
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы на вторичном рынке РФ
В прошлом месяце россияне приобрели 92 912 кроссоверов и внедорожников с пробегом, что на 2% меньше, чем годом ранее.
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Авто
В России зарегистрировано почти 13 тысяч люксовых автомобилей
Ещё 1,5 тысячи приходится на Северо-Западный. В остальных округах зарегистрировано не более 5% от общего числа люксовых автомобилей в РФ.
Обновлено вчера в 11:11
Авто
Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая
Обновлено вчера в 05:34
Футбол
Поль Погба: «Мы привыкли к сэйвам де Хеа»
Де Хеа выступает за «МЮ» с 2011 года.
Обновлено в 02:44
Экономика
Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1%
Консолидированная выручка "Детского мира" в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 16,1% и достигла 27,9 млрд рублей.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара
В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено вчера в 10:49
Финансы
Рублевый нетто-лонг в Чигаго сократился впервые за три месяца
Число длинных позиций за отчетную неделю снизилось на 2.440 контракта до 39.215, также сместившись с абсолютного максимума 41.655, но и количество коротких позиций сократилсь, на 1.626 контракта до 6.017, сообщила в пятницу вечером Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Обновлено в 02:31
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переведены на карты национальной платежной системы «Мир».
Обновлено в 01:54
Теннис
Дьяченко поднялась в рейтинг WTA
Обновлено в 02:54
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Здоровье
Карантин из-за кори объявили в детском саду в Новосибирске
Случай заболевания корью выявлен в детском саду в Советском районе Новосибирска. В учреждении объявили карантин.
Обновлено в 03:02
Транспорт
Выросла стоимость проезда по платным участкам дорог М-4, М-3 и М-11
В России с 15 апреля ввели сезонные тарифы на платных участках дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва—Санкт-Петербург» для легковых автомобилей, небольших грузовиков и микроавтобусов.
Обновлено в 01:40
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
По их данным, в этом году на рынок РФ поступят автомобили, исключительно импортированные из Узбекистана.
Обновлено вчера в 13:00
Технологии
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Полиция задержала четверых сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено в 03:06
Политика
Японский журналист назвал «сухой закон» одной из причин развала СССР
Введение "сухого закона" в Советском Союзе в 1985 году стало одной из причин распада страны, такое мнение в своей статье в газете Asahi Shimbun высказал японский журналист Мититака Хаттори.
Обновлено вчера в 20:06
Авто
Последний Chevrolet Corvette C7 продадут на аукционе 28 июня
Автомобиль будет продан на аукционе Barrett-Jackson 28 июня.
Обновлено в 02:13
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Экономика
«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США
Обновлено в 01:32
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено вчера в 14:52