9 декабря стало известно, что жительница многоэтажного дома на юго-западе Москвы собирает подписи против семьи с онкобольными детьми, которая живет по соседству, в арендованной благотворительным фондом квартире.

с чего всё началось

Семья с больными раком детьми, снимавшая жилье в одном из домов Москвы на время лечения, уехала из квартиры. Об этом сообщает телеканал «Москва 24». Информацию об отъезде подтвердила мать одного из детей, а также соседи.

Затравленная соседями семья с онкобольными детьми съехала из квартиры

Общество Общество Госдума продлила срок льготной оплаты штрафов ГИБДД Согласно инициативе, штраф можно будет оплатить со скидкой 50% в случаях, если почтовое извещение о наложении административной ответственности поступило после истечения льготного срока.

Общество Общество Госдума приняла закон о любительском рыболовстве Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о любительском рыболовстве, инициированный правительством РФ.

Общество Общество Названы самые чистые регионы России Результаты исследования приводит RT. Эксперты признали Тамбовскую область регионом с самой благополучной экологической обстановкой.

Общество Общество Иероглиф «бедствие» стал символом года в Японии По результатам конкурса Ассоциации проверки иероглифической грамотности, символом 2018 года в Японии был выбран иероглиф «вадзавай», который используется для обозначения «беды», «несчастья», «бедствия».

Общество Общество Более 40% россиян никогда не читали Конституцию Почти две трети россиян (61%) знают, что День Конституции отмечается в России 12 декабря, следует из результатов опроса «Левада-центра», на которые ссылается «Интерфакс».

Общество Общество В Москве реконструируют телестудию «Энтузиаст» Власти Москвы проведут реконструкционные работы телестудии "Энтузиаст", расположенной на востоке столицы.

Здоровье Здоровье Дорогостоящая химиотерапия вошла в список жизненно важных препаратов Дорогостоящие лекарственные препараты для химиотерапии включили в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП).

Общество Общество В Москве пятьдесят пар поженятся в канун Нового года В столице в канун Нового года поженятся пятьдесят пар. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Общество Общество В Крыму из-за разгула стихии без света остались 38 тысяч человек В Крыму из-за сильного ветра и снегопада минувшей ночью было нарушено электроснабжение 138 населенных пунктов с населением 37930 человек, в том числе более 11 тысяч детей.

Общество Общество «Россия 24» выдала за робота Бориса ряженого в костюм танцора В сюжете рассказывается о «самом современном роботе» Борисе, которым оказался одетый в костюм человек.

Транспорт Транспорт Собянин рассказал о работе метро и МЦК в новогоднюю ночь

Путешествия Путешествия Определена идеальная страна для приключений Чили в очередной раз завоевала титул идеальной страны для любителей экстрима по версии World Travel Awards.

Общество Общество В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании С завтрашнего дня, 13 декабря, в столичный регион придет похолодание.