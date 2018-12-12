Общество
Затравленная соседями семья с онкобольными детьми съехала из квартиры
Затравленная соседями семья с онкобольными детьми съехала из квартирыLenta.ruвчера в 20:27
Семья с больными раком детьми, снимавшая жилье в одном из домов Москвы на время лечения, уехала из квартиры. Об этом сообщает телеканал «Москва 24». Информацию об отъезде подтвердила мать одного из детей, а также соседи.
Lenta.ruвчера в 20:27
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с чего всё началось
9 декабря стало известно, что жительница многоэтажного дома на юго-западе Москвы собирает подписи против семьи с онкобольными детьми, которая живет по соседству, в арендованной благотворительным фондом квартире.Москва 24вчера в 14:06
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Туроператор «Жемчужная река» продавал билеты на несуществующие рейсы
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Общество
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Согласно инициативе, штраф можно будет оплатить со скидкой 50% в случаях, если почтовое извещение о наложении административной ответственности поступило после истечения льготного срока.
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Общество
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Общество
В Москве реконструируют телестудию «Энтузиаст»
Власти Москвы проведут реконструкционные работы телестудии "Энтузиаст", расположенной на востоке столицы.
Обновлено в 03:30
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Дорогостоящая химиотерапия вошла в список жизненно важных препаратов
Дорогостоящие лекарственные препараты для химиотерапии включили в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП).
Обновлено в 03:26
Общество
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Общество
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Обновлено в 03:37
Путешествия
Определена идеальная страна для приключений
Чили в очередной раз завоевала титул идеальной страны для любителей экстрима по версии World Travel Awards.
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В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
С завтрашнего дня, 13 декабря, в столичный регион придет похолодание.
Обновлено в 03:31
Общество
«Росконтроль» назвал лучшее сливочное масло в России
Экспертный центр Союза потребителей Росконтроль провел исследование образцов сливочного масла на российском рынке и выбрал лучший из них.
Обновлено в 03:30