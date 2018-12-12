Общество

Затравленная соседями семья с онкобольными детьми съехала из квартиры
Lenta.ru
вчера в 20:27

Семья с больными раком детьми, снимавшая жилье в одном из домов Москвы на время лечения, уехала из квартиры. Об этом сообщает телеканал «Москва 24». Информацию об отъезде подтвердила мать одного из детей, а также соседи.
Lenta.ruвчера в 20:27
с чего всё началось

Семья с онкобольными детьми уехала из дома в Конькове

9 декабря стало известно, что жительница многоэтажного дома на юго-западе Москвы собирает подписи против семьи с онкобольными детьми, которая живет по соседству, в арендованной благотворительным фондом квартире.
Москва 24вчера в 14:06

Подробнее о событии

СМИ: семья с онкобольными детьми уехала из дома в Москве

Коммерсантъ02:44

Затравленная москвичами семья с онкобольными детьми съехала из квартиры

ТВ Центр01:21

Фонд «Подари жизнь» не подтвердил факт переезда ребенка с раком из-за травли в Москве

ТАСС00:24

Фонд прокомментировал сообщения о переезде ребенка с раком из-за травли в Москве

Газета.Ru00:59

В фонде рассказали причину отъезда семьи с онкобольным ребенком

Москва 2402:53

Семью с онкобольными детьми выжили из квартиры на юго-западе Москвы

Вечерняя Москвавчера в 21:13

Фонд «Подари жизнь» намерен разъяснить ситуацию тем, кто требует выселения онкобольных детей из арендованной квартиры

Эхо Москвы10 декабря в 07:55
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Путешествия

Туроператор «Жемчужная река» продавал билеты на несуществующие рейсы

Обновлено в 03:37
Общество

Госдума продлила срок льготной оплаты штрафов ГИБДД

Согласно инициативе, штраф можно будет оплатить со скидкой 50% в случаях, если почтовое извещение о наложении административной ответственности поступило после истечения льготного срока.
Обновлено в 03:35
Общество

Госдума приняла закон о любительском рыболовстве

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о любительском рыболовстве, инициированный правительством РФ.
Обновлено в 03:39
Общество

Названы самые чистые регионы России

Результаты исследования приводит RT. Эксперты признали Тамбовскую область регионом с самой благополучной экологической обстановкой.
Обновлено в 03:36
Общество

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По результатам конкурса Ассоциации проверки иероглифической грамотности, символом 2018 года в Японии был выбран иероглиф «вадзавай», который используется для обозначения «беды», «несчастья», «бедствия».
Обновлено в 03:29
Общество

Более 40% россиян никогда не читали Конституцию

Почти две трети россиян (61%) знают, что День Конституции отмечается в России 12 декабря, следует из результатов опроса «Левада-центра», на которые ссылается «Интерфакс».
Обновлено в 03:25
Общество

В Москве реконструируют телестудию «Энтузиаст»

Власти Москвы проведут реконструкционные работы телестудии "Энтузиаст", расположенной на востоке столицы.
Обновлено в 03:30
Здоровье

Дорогостоящая химиотерапия вошла в список жизненно важных препаратов

Дорогостоящие лекарственные препараты для химиотерапии включили в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП).
Обновлено в 03:26
Общество

В Москве пятьдесят пар поженятся в канун Нового года

В столице в канун Нового года поженятся пятьдесят пар. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 03:24
Общество

В Крыму из-за разгула стихии без света остались 38 тысяч человек

В Крыму из-за сильного ветра и снегопада минувшей ночью было нарушено электроснабжение 138 населенных пунктов с населением 37930 человек, в том числе более 11 тысяч детей.
Обновлено в 03:31
Общество

«Россия 24» выдала за робота Бориса ряженого в костюм танцора

В сюжете рассказывается о «самом современном роботе» Борисе, которым оказался одетый в костюм человек.
Обновлено в 03:25
Транспорт

Собянин рассказал о работе метро и МЦК в новогоднюю ночь

Обновлено в 03:37
Путешествия

Определена идеальная страна для приключений

Чили в очередной раз завоевала титул идеальной страны для любителей экстрима по версии World Travel Awards.
Обновлено в 03:19
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

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Обновлено в 03:31
Общество

«Росконтроль» назвал лучшее сливочное масло в России

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