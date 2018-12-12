Общество
Затравленная соседями семья с онкобольными детьми съехала из квартиры
Затравленная соседями семья с онкобольными детьми съехала из квартирыLenta.ruвчера в 20:27
Семья с больными раком детьми, снимавшая жилье в одном из домов Москвы на время лечения, уехала из квартиры. Об этом сообщает телеканал «Москва 24». Информацию об отъезде подтвердила мать одного из детей, а также соседи.
Lenta.ruвчера в 20:27
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с чего всё началось
9 декабря стало известно, что жительница многоэтажного дома на юго-западе Москвы собирает подписи против семьи с онкобольными детьми, которая живет по соседству, в арендованной благотворительным фондом квартире.Москва 24вчера в 14:06
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Путешествия
«Жемчужная река» продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы
Туроператор "Жемчужная река" продавал билеты в Китай на несуществующие рейсы, правоохранительные органы проинформированы о признаках мошенничества со стороны компании, сообщил РИА Новости представитель Росавиации.
Обновлено в 02:03
Общество
В Японии иероглифом года во второй раз признали «бедствие»
Как пояснили в ассоциации, этот иероглиф ассоциируется с июньским землетрясением во втором по величине городе страны Осаке (тогда погибли пять человек, пострадали более 400), а также с сильными наводнениями в ряде регионов страны в июне и июле (от них погибли более 200 человек).
Обновлено в 01:47
Здоровье
В список жизненно важных лекарств вошла дорогостоящая химиотерапия
Дорогостоящие лекарственные препараты для химиотерапии были включены в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), расширенный 10 декабря, заявил ТАСС помощник главы Минздрава Виталий Флек.
Обновлено в 02:02
Транспорт
Собянин рассказал о том, как будет работать метро в новогоднюю ночь
Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут беспрерывно перевозить пассажиров в новогоднюю ночь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter.
Обновлено в 01:55
Общество
В канун Нового года в Москве сыграют свадьбу 50 пар
В Москве в канун Нового года 31 декабря сыграют свадьбу 50 пар.
Обновлено в 01:59
Путешествия
Названа идеальная страна для приключенческого туризма
Обновлено в 01:50
Транспорт
Информсистема московского фуникулера не была защищена
Информационная система московского фуникулера, на которую была совершена атака, поставлялась иностранной фирмой и не была защищена, сообщил РИА Новости заместитель директора Национального координационного центра Николай Мурашов.
Обновлено в 02:02
Общество
Названы самые чистые регионы России
Результаты исследования приводит RT. Эксперты признали Тамбовскую область регионом с самой благополучной экологической обстановкой.
Обновлено в 01:58
Общество
На юге Москвы появится первая городская ферма
На юге Москвы на территории бывшей табачной фабрики "Лиггетт-Дукат" появится первая городская ферма, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 01:48
Общество
Россиянам рассказали о неожиданной опасности оливье
Оливье, пироги и другие новогодние лакомства оказывают сильную нагрузку на пищеварительную систему домашних животных, из-за чего питомцы попадают в больницу.
Обновлено в 02:05
ЖКХ
В Черногорске ввели режим ЧС из-за нехватки угля на трех котельных
Обновлено в 01:55
Общество
Электронные трудовые книжки могут стать обязательными уже с 2020 года
«Ведомости» ознакомились с последней версией законопроекта о переходе на электронные трудовые книжки.
Обновлено в 01:56
Общество
Госдума приняла поправки о борьбе с «серым» техосмотром
Инициатива предложена в целях борьбы с практикой массового оформления диагностических карт без реального проведения техосмотра.
Обновлено в 01:55
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
С завтрашнего дня, 13 декабря, в столичный регион придет похолодание.
Обновлено в 01:53
Общество
Росконтроль нашел лучшее в России сливочное масло
Эксперты Росконтроля назвали лучшее сливочное масло, которое можно найти в магазине.
Обновлено в 01:59