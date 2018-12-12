Общество

Затравленная соседями семья с онкобольными детьми съехала из квартиры
Lenta.ru
вчера в 20:27

Семья с больными раком детьми, снимавшая жилье в одном из домов Москвы на время лечения, уехала из квартиры. Об этом сообщает телеканал «Москва 24». Информацию об отъезде подтвердила мать одного из детей, а также соседи.
Lenta.ruвчера в 20:27
с чего всё началось

Семья с онкобольными детьми уехала из дома в Конькове

9 декабря стало известно, что жительница многоэтажного дома на юго-западе Москвы собирает подписи против семьи с онкобольными детьми, которая живет по соседству, в арендованной благотворительным фондом квартире.
Москва 24вчера в 14:06

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Затравленная москвичами семья с онкобольными детьми съехала из квартиры

ТВ Центр01:21

Семья с онкобольными детьми съехала с квартиры в Москве из-за травли соседей

ФАН01:17

Фонд «Подари жизнь» не подтвердил факт переезда ребенка с раком из-за травли в Москве

ТАСС00:24

Фонд прокомментировал сообщения о переезде ребенка с раком из-за травли в Москве

Газета.Ru00:59

"Почему я должна дышать больным воздухом?". Жильцы дома – о выселении онкобольных детей

Москва 2401:44

Семья с «заразными» онкобольными детьми съехала из квартиры, где их травили соседи

URA.Ruвчера в 23:40

Семью с онкобольными детьми выжили из квартиры на юго-западе Москвы

Вечерняя Москвавчера в 21:13
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Путешествия

«Жемчужная река» продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы

Туроператор "Жемчужная река" продавал билеты в Китай на несуществующие рейсы, правоохранительные органы проинформированы о признаках мошенничества со стороны компании, сообщил РИА Новости представитель Росавиации.
Обновлено в 02:03
Общество

В Японии иероглифом года во второй раз признали «бедствие»

Как пояснили в ассоциации, этот иероглиф ассоциируется с июньским землетрясением во втором по величине городе страны Осаке (тогда погибли пять человек, пострадали более 400), а также с сильными наводнениями в ряде регионов страны в июне и июле (от них погибли более 200 человек).
Обновлено в 01:47
Здоровье

В список жизненно важных лекарств вошла дорогостоящая химиотерапия

Дорогостоящие лекарственные препараты для химиотерапии были включены в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), расширенный 10 декабря, заявил ТАСС помощник главы Минздрава Виталий Флек.
Обновлено в 02:02
Транспорт

Собянин рассказал о том, как будет работать метро в новогоднюю ночь

Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут беспрерывно перевозить пассажиров в новогоднюю ночь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter.
Обновлено в 01:55
Общество

В канун Нового года в Москве сыграют свадьбу 50 пар

В Москве в канун Нового года 31 декабря сыграют свадьбу 50 пар.
Обновлено в 01:59
Путешествия

Названа идеальная страна для приключенческого туризма

Обновлено в 01:50
Транспорт

Информсистема московского фуникулера не была защищена

Информационная система московского фуникулера, на которую была совершена атака, поставлялась иностранной фирмой и не была защищена, сообщил РИА Новости заместитель директора Национального координационного центра Николай Мурашов.
Обновлено в 02:02
Общество

Названы самые чистые регионы России

Результаты исследования приводит RT. Эксперты признали Тамбовскую область регионом с самой благополучной экологической обстановкой.
Обновлено в 01:58
Общество

На юге Москвы появится первая городская ферма

На юге Москвы на территории бывшей табачной фабрики "Лиггетт-Дукат" появится первая городская ферма, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 01:48
Общество

Россиянам рассказали о неожиданной опасности оливье

Оливье, пироги и другие новогодние лакомства оказывают сильную нагрузку на пищеварительную систему домашних животных, из-за чего питомцы попадают в больницу.
Обновлено в 02:05
ЖКХ

В Черногорске ввели режим ЧС из-за нехватки угля на трех котельных

Обновлено в 01:55
Общество

Электронные трудовые книжки могут стать обязательными уже с 2020 года

«Ведомости» ознакомились с последней версией законопроекта о переходе на электронные трудовые книжки.
Обновлено в 01:56
Общество

Госдума приняла поправки о борьбе с «серым» техосмотром

Инициатива предложена в целях борьбы с практикой массового оформления диагностических карт без реального проведения техосмотра.
Обновлено в 01:55
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

С завтрашнего дня, 13 декабря, в столичный регион придет похолодание.
Обновлено в 01:53
Общество

Росконтроль нашел лучшее в России сливочное масло

Эксперты Росконтроля назвали лучшее сливочное масло, которое можно найти в магазине.
Обновлено в 01:59
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