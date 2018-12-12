Общество

Затравленная соседями семья с онкобольными детьми съехала из квартиры
Lenta.ru
вчера в 20:27

Семья с больными раком детьми, снимавшая жилье в одном из домов Москвы на время лечения, уехала из квартиры. Об этом сообщает телеканал «Москва 24». Информацию об отъезде подтвердила мать одного из детей, а также соседи.
Lenta.ruвчера в 20:27
с чего всё началось

Семья с онкобольными детьми уехала из дома в Конькове

9 декабря стало известно, что жительница многоэтажного дома на юго-западе Москвы собирает подписи против семьи с онкобольными детьми, которая живет по соседству, в арендованной благотворительным фондом квартире.
Москва 24вчера в 14:06

Подробнее о событии

Фонд «Подари жизнь» опроверг выселение семьи с онкобольными детьми

RT на русском04:17

Затравленная москвичами семья с онкобольными детьми съехала из квартиры

ТВ Центр01:21

Фонд «Подари жизнь» не подтвердил факт переезда ребенка с раком из-за травли в Москве

ТАСС00:24

В фонде рассказали причину отъезда семьи с онкобольным ребенком

Москва 2402:53

Родители увезли онкобольных детей из дома, откуда их пытались выселить

Телеканал 360°вчера в 21:39

Семью с онкобольными детьми выжили из квартиры на юго-западе Москвы

Вечерняя Москвавчера в 21:13

Фонд «Подари жизнь» намерен разъяснить ситуацию тем, кто требует выселения онкобольных детей из арендованной квартиры

Эхо Москвы10 декабря в 07:55
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Общество

Роскомнадзор пригрозил изменением закона ради блокировки Google

Российское законодательство может быть изменено для более жестких санкционных мер в отношении иностранных интернет-компаний, не исполняющих законы РФ, в частности, блокировки американской корпорации Google.
Обновлено в 05:07
Путешествия

Ростуризм создает штаб по возвращению российских туристов с Хайнаня

В ведомстве подчеркнули, что несмотря на проведенное 10 декабря совещание по перевозке туристов туроператора «Жемчужная река», ведомство до настоящего времени не получило от туроператорской компании и от авиаперевозчика объективных и непротиворечивых данных о количестве находящихся на острове Хайнань туристов, а также о числе выписанных обратных авиабилетов для возвращения их на родину.
Обновлено в 05:05
Общество

Госдума продлила срок оплаты штрафов ГИБДД со скидкой

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий водителям продлить 20-дневный срок оплаты дорожных штрафов с 50-процентной скидкой в случае, если уведомление о штрафе пришло в почтовое отделение позднее срока.
Обновлено в 05:02
Общество

Госдума приняла закон о любительском рыболовстве

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о любительском рыболовстве, инициированный правительством РФ.
Обновлено в 05:05
Общество

Синоптики прогнозируют до -18 °C в Москве в выходные

Морозы до -18 °C придут в Москву в выходные, 15—16 декабря. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 05:01
Общество

Иероглиф «бедствие» объявлен в Японии символом 2018 года

Иероглиф "вадзавай", означающий "бедствие", "беда", "несчастье", был объявлен символом уходящего 2018 года в Японии.
Обновлено в 05:06
Общество

В Крыму обесточенные социальные объекты подключили к генераторам

Социально-значимые объекты в обесточенных непогодой населенных пунктах Крыма подключены к генераторам, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 05:00
Общество

Госдума ужесточает противопожарный контроль в торговых центрах

Законопроект, ужесточающий контроль за противопожарной безопасностью, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Обновлено в 05:02
Общество

Более 40% россиян никогда не читали Конституцию

Почти две трети россиян (61%) знают, что День Конституции отмечается в России 12 декабря, следует из результатов опроса «Левада-центра», на которые ссылается «Интерфакс».
Обновлено в 05:02
Общество

В Перми школьникам разрешили красить волосы и делать пирсинг

Департамент образования Перми поручил школам города в срок до 1 февраля 2019 года внести поправки в требования ко внешнему виду учащихся, исключив из них запрет на окрашивание волос, маникюр, яркий макияж и пирсинг, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Обновлено в 04:51
Общество

Названы самые чистые регионы России

Лидерами среди российских регионов с самой благополучной экологической обстановкой по итогам прошедшего лета стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.
Обновлено в 05:02
Здоровье

В список жизненно важных лекарств вошла дорогостоящая химиотерапия

Дорогостоящие лекарственные препараты для химиотерапии были включены в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), расширенный 10 декабря, заявил ТАСС помощник главы Минздрава Виталий Флек.
Обновлено в 05:02
Общество

МЧС выяснит причину появления смога в башкирском городе Сибай

Оперативный штаб создан в башкирском городе Сибай после многочисленных жалоб жителей на недомогание якобы из-за едкого запаха серы и смога, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.
Обновлено в 04:54
Общество

На месте табачной фабрики в Москве построят городскую ферму

Обновлено в 04:01
Общество

Сергей Собянин рассказал о доходах туристической отрасли Москвы

Обновлено в 05:06
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