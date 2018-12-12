9 декабря стало известно, что жительница многоэтажного дома на юго-западе Москвы собирает подписи против семьи с онкобольными детьми, которая живет по соседству, в арендованной благотворительным фондом квартире.

с чего всё началось

Семья с больными раком детьми, снимавшая жилье в одном из домов Москвы на время лечения, уехала из квартиры. Об этом сообщает телеканал «Москва 24». Информацию об отъезде подтвердила мать одного из детей, а также соседи.

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