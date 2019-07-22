Поисковая группа французского министерства вооруженных сил нашла недалеко от Тулона подводную лодку Minerve, затонувшую в Средиземном море более 50 лет назад. Об этом глава ведомства Флоранс Парли сообщила в Twitter.

Затонувшую более 50 лет назад подлодку Minerve обнаружили во Франции

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