Происшествия
Затонувшую более 50 лет назад подлодку Minerve обнаружили во ФранцииИзвестия 07:58
Поисковая группа французского министерства вооруженных сил нашла недалеко от Тулона подводную лодку Minerve, затонувшую в Средиземном море более 50 лет назад. Об этом глава ведомства Флоранс Парли сообщила в Twitter.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:16, Вашингтон
Политика
Орешкин посоветовал не спешить с единой валютой для РФ и Белоруссии
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» объяснил, почему не стоит спешить с решением вопроса о единой валюте и денежно-кредитной политике.
Обновлено вчера в 10:41
Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Великобритании чайка похитила чихуахуа
Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.
Обновлено в 00:50
Политика
Помпео рассказал, как США «упрашивали» Россию соблюдать договоры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры.
Обновлено в 12:49
Наука
Лот коррекции: страсти по журналам РАН
Итоги электронных аукционов по определению издателей журналов Российской академии наук в 2020 году оказались неожиданными: цена трех контрактов упала более чем на 80% по сравнению с начальной, а в одном случае победитель аукциона даже заплатит академии за право издавать журналы.
Обновлено 19 июля в 13:30
Кино
Вышел трейлер сериала HBO о Екатерине II
В YouTube опубликован трейлер сериала «Екатерина Великая». Роль Екатерины II в проекте HBO сыграла Хелен Миррен.
Обновлено в 06:05
Политика
В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду
Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.
Обновлено в 11:27
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика
WP: Huawei тайно помогла КНДР создать беспроводную сеть
Американская газета The Washington Post заподозрила китайскую компанию Huawei в том, что она «тайно помогла властям КНДР создать беспроводную сеть».
Обновлено в 12:41
Интернет
В Сети появились поддельные версии приложения FaceApp
Эксперты антивирусной компании ESET обнаружили новую мошенническую схему, связанную с популярным приложением для обработки фотографий FaceApp.
Обновлено в 10:41
Теннис
Рублев обыграл Гарина и вышел во второй круг турнира в Гамбурге
Рублев сыграет в следующей стадии турнира с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) – Робин Хаасе (Голландия).
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
ВМС Германии приняли на вооружение новейший вертолёт NH90 Sea Lion
Новый NH90 Sea Lion заменит морально устаревший британский вертолёт Westland Sea King Mk.41, стоящий на вооружение с 1973 года.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем готовится к посадке во «Внуково»
Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Анталию, возвращается из-за отказа двигателя во «Внуково».
Обновлено в 11:41
Политика
Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии
Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Финляндии "бредом сивой кобылы".
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес
Мария Порошина снова спровоцировала слухи о романе с Бойко
Добавим, что Мария Порошина скрывает, кто является отцом ее сына. Ранее ходили слухи, что она родила от некоего испанского бизнесмена.
Обновлено в 11:33
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:34
Авто
Рассекречен второй внедорожник марки Genesis
Не исключено, что дебют второго внедорожника Genesis организуют в начале 2020-го.
Обновлено в 09:06
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Авто
Уникальный прототип Jaguar из 60-х превратили в дорожный спорткар
По словам создателей рассматриваемой машины, новая модель была построена так, как будто команда Ecurie Ecosse обнаружила заброшенный прототип XJ13 и подготовила его к гонке в Ле-Мане в 1969 году.
Обновлено в 10:25
Политика
Зеленский создал лояльную себе Раду без коалиции
Глобальная битва развернулась на Украине за места в Верховную раду. Сейчас по всей стране продолжают подсчет голосов.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Италии произошел сбой в движении поездов из-за пожара на электровозе
Серьезные перебои в движении поездов на основной железнодорожной линии Италии Милан-Неаполь возникли в понедельник из-за возгорания электровоза, которое произошло рано утром близ Флоренции в районе станции "Ровеццано", многие поезда отменены или отправляются с большим опозданием.
Обновлено в 03:44
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Политика
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оказался жив
В Ашхабаде и велаятских центрах сдаются в эксплуатацию оснащенные инновационными технологиями медицинские центры, специализированные клиники, фармацевтические предприятия.
Обновлено в 03:56
Космос
В космосе после запуска «Союза» обнаружили неизвестный предмет
Обновлено в 12:28