Торги на фондовых рынках АТР проходят без единой динамикиРосбалт 02:59

Торги на фондовых рынках АТР проходят без единой динамики

Политика В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

Происшествия СК проводит проверку после гибели двух человек при пожаре в Москве Проводится доследственная проверка по факту гибели двух пожилых людей в жилом доме на севере столицы, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.

Общество В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруда РФ.

Политика Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.

Политика Трамп выгнал помощника из Овального кабинета из-за кашля Президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности шефа аппарата Белого дома Мика Малвейни покинуть Овальный кабинет из-за кашля во время интервью.

Футбол ПСЖ решил расстаться с Неймаром Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — 222 миллиона евро.

Музыка Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.

Шоу-бизнес Екатерина Климова подала на развод По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.

Политика Главу Дагестана госпитализировали в Москве Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в одну из столичных клиник с воспалением лёгких, заявили в правительстве республики.

Происшествия Эксперты не успели подготовить исследование по делу «Седьмой студии» Экспертам не хватило двух месяцев, чтобы закончить комплексное исследование по делу "Седьмой студии", в рамках которого известного режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве.

Политика The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.

Общество На Украине больше 100 населенных пунктов остались без электричества На Украине 107 населенных пунктов оказались лишены электричества из-за неблагоприятных погодных условий.

Армия и оружие Перехватчику МиГ-31 начнут создавать замену До конца текущего года в России будет сформирован облик перспективного дальнего перехватчика, сообщает 17 июня «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы «МиГ» Ильи Тарасенко.

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане По меньшей мере четыре человека стали жертвами стрельбы на одном из рынков на северо-западе Азербайджана.

Экономика Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".

Общество На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов» В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Происшествия Полпред президента взял на контроль ситуацию в Чемодановке под Пензой В селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка, проведут проверку работы местных властей, сообщается в заявлении на сайте полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, который провел специальное совещание по поводу инцидента.

Происшествия S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф» Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.

Происшествия Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.

Авто Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15% Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.

Шоу-бизнес Беременная Анастасия Решетова покинула Россию "Долгожданная встреча с океаном", - подписала снимок Анастасия. Куда именно улетела Решетова пока неизвестно.

Общество В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены» "Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.

Армия и оружие В Сирии успешно испытали российский «ночной суперохотник» Ми-28НМ Представители российского Минобороны заявили о том, что на территории Сирии был успешно испытан боевой вертолет Ми-28НМ «Ночной суперохотник».