Экономика
Затишье перед решением ФРС. Как мировые индексы начали неделюРБК 02:06
Три фактора против повышения ставки в США Другим и более существенным фактором, на который будут обращать внимание инвесторы на этой неделе, является решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:45, Вашингтон
Политика
Саакашвили рассказал об отношении Порошенко к алкоголю
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал в эфире телеканала «112 Украина», как экс-президент Украины Петр Порошенко относится к местному алкоголю.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Стрельба произошла на выпускном в Филадельфии
В американском городе Филадельфия в результате стрельбы на выпускном вечере погиб один человек.
Обновлено в 00:51
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Директор Началовой: «Юля мне приснилась. Я носила ее на руках»
Директор Началовой рассказала о сне, в котором впервые за долгое время она увидела покойную Юлию. Юлии Началовой не стало три месяца назад.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата
"Юрий Хованский стал моим помощником на общественных началах.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено вчера в 17:12
Хоккей
Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), умер в возрасте 52 лет.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
Стало известно о модернизации ядерного оружия в мире
В 2018 году все страны, обладающие ядерным оружием, продолжили модернизировать свой арсенал.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Новосибирске экс-директора НИИТО приговорили к трем годам колонии
Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Армия и оружие
В Китае восхитились дерзким сигналом России для НАТО
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки в Чемодановке
Обновлено вчера в 07:17
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Кино
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина «Бык» режиссёра Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД России.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Командование ВСУ бездоказательно обвинило ополченцев Донбасса в обстрелах мирных жителей
Вооруженные силы республик Донбасса якобы совершают обстрелы мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры "с целью спровоцировать ВСУ перед очередной встречей трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске".
Обновлено в 01:21
Общество
Более 80 тысяч человек сдадут ЕГЭ-2019 в резервные сроки
Сегодня, 17 июня, стартуют резервные сроки для сдачи ЕГЭ. Первыми предметами идут география и литература.
Обновлено в 02:25
Политика
Главу Дагестана госпитализировали
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:15
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Космос
Илон Маск прокомментировал запуск картонного Рогозина в космос
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил томским ученым, которые на днях запустили в космос фигурку Дмитрия Рогозина в игрушечной «семерке» — таким образом студенты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники испытали стратостат для полетов в ближний космос.
Обновлено 15 июня в 08:34
Экономика
Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России
В пояснительной записке к документу сообщается, что эти меры позволят более эффективно управлять плодородием и предотвращать деградацию сельхозземель, в том числе за счет финансирования по госпрограммам.
Обновлено в 02:18
Общество
Росгидромет назвал самые солнечные города России
Обновлено вчера в 23:36
Интернет
Mail.ru Group запустила голосового помощника по имени «Маруся»
Другие голосовые помощники: После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России стали работать Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.
Обновлено вчера в 23:32
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес
Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США
Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Токаев заявил, что Россия «абсолютно необходима» Казахстану
По словам Токаева, Россия абсолютно необходима Казахстану как большое государство, которое граничит с ним, а также является постоянным членом Совета Безопасности ООН.
Обновлено в 00:17
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04