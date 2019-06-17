Затишье перед решением ФРС. Как мировые индексы начали неделюРБК 02:06

Три фактора против повышения ставки в США Другим и более существенным фактором, на который будут обращать внимание инвесторы на этой неделе, является решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке.

Затишье перед решением ФРС. Как мировые индексы начали неделю

Политика Саакашвили рассказал об отношении Порошенко к алкоголю Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал в эфире телеканала «112 Украина», как экс-президент Украины Петр Порошенко относится к местному алкоголю.

Происшествия Стрельба произошла на выпускном в Филадельфии В американском городе Филадельфия в результате стрельбы на выпускном вечере погиб один человек.

Общество СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.

Шоу-бизнес Директор Началовой: «Юля мне приснилась. Я носила ее на руках» Директор Началовой рассказала о сне, в котором впервые за долгое время она увидела покойную Юлию. Юлии Началовой не стало три месяца назад.

Общество Блогер Хованский стал помощником депутата "Юрий Хованский стал моим помощником на общественных началах.

Хоккей Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), умер в возрасте 52 лет.

Происшествия В Новосибирске экс-директора НИИТО приговорили к трем годам колонии Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.

Происшествия В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Происшествия Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.

Экономика В России возобновился рост числа банкротств компаний Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Кино Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык» Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина «Бык» режиссёра Бориса Акопова.

Общество В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены» "Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.

Политика Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД России.

Армия и оружие Командование ВСУ бездоказательно обвинило ополченцев Донбасса в обстрелах мирных жителей Вооруженные силы республик Донбасса якобы совершают обстрелы мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры "с целью спровоцировать ВСУ перед очередной встречей трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске".

Общество Более 80 тысяч человек сдадут ЕГЭ-2019 в резервные сроки Сегодня, 17 июня, стартуют резервные сроки для сдачи ЕГЭ. Первыми предметами идут география и литература.

Политика Главу Дагестана госпитализировали Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Политика Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.

Общество Новая маркировка продуктов появится в России В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".

Космос Илон Маск прокомментировал запуск картонного Рогозина в космос Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил томским ученым, которые на днях запустили в космос фигурку Дмитрия Рогозина в игрушечной «семерке» — таким образом студенты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники испытали стратостат для полетов в ближний космос.

Экономика Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России В пояснительной записке к документу сообщается, что эти меры позволят более эффективно управлять плодородием и предотвращать деградацию сельхозземель, в том числе за счет финансирования по госпрограммам.

Интернет Mail.ru Group запустила голосового помощника по имени «Маруся» Другие голосовые помощники: После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России стали работать Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.

Здоровье Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.

Шоу-бизнес Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.

Политика Токаев заявил, что Россия «абсолютно необходима» Казахстану По словам Токаева, Россия абсолютно необходима Казахстану как большое государство, которое граничит с ним, а также является постоянным членом Совета Безопасности ООН.