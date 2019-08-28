Финансы

РБКРБКЗатишье на торгах: индексы США выросли в отсутствие важных событий

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По ходу торгов отсутствовали события, которые могли бы значительно повлиять на динамику рынков: не было как важных статистических отчетов, так и изменений в торговой ситуации между Китаем и США.
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