Экономика
РБКЗатишье на торгах: индексы США выросли в отсутствие важных событий
По ходу торгов отсутствовали события, которые могли бы значительно повлиять на динамику рынков: не было как важных статистических отчетов, так и изменений в торговой ситуации между Китаем и США.
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Экономика
Forbes назвал лучшие российские банки для миллионеров
Рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров по версии Forbes впервые возглавил «Альфа Private» (84,4 балла).
Rambler News Service 01:55
Кино
Майкл Бэй готовит секретный проект со сценаристом «Трансформеров»
ИА InterMedia вчера в 09:10
Происшествия
СК начал проверку смерти 16-летней жительницы Красноярска в Турции
Газета.Ru вчера в 16:52
Армия и оружие
Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными
Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация».
Lenta.ru вчера в 09:08
Экономика
Россияне стали доверять только крупным банкам
В банках за пределами топ-10 по размеру активов прирост средств населения за последний год составил 2,1 процента против 12,4 процента годом ранее.
Lenta.ru 01:48
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»
Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
RT на русском 01:00
Политика
Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента
Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента.
Российская газета 02:08
Политика
Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.
Известия 02:22
Здоровье
В Нижнем Тагиле отстранили от работы главврачей больниц, откуда увольнялись хирурги
Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, на время проверки отстранены от занимаемых должностей, сообщил в четверг ТАСС председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
ТАСС 01:51
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Футбол
Игрок «Валенсии» выбыл на долгий срок из-за травмы
Защитник «Валенсии» Кристиано Пиччини получил травму во время тренировки команды.
Sportbox.RU 01:18
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк вчера в 04:46
Политика
Рогозин пригласил коллег из Японии на космодром Восточный
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с послом Японии пригласил японскую делегацию на космодром Восточный, сообщает госкорпорация.
РИА Новости 02:08
Наука
Климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе
В последние десятилетия паводки во многих странах Европы стали более частыми и масштабными.
Вести.Наука вчера в 13:10
Армия и оружие
Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль
Министерство обороны России опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
Известия 00:07
Общество
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия вчера в 09:14
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для учителей
Минпросвещения России и Общероссийский профсоюз образования подготовил положение о нормах профессиональной этики педагогов, в котором учителям рекомендуется воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 02:28
Происшествия
Экс-чемпиона UFC нокаутировали в драке на улице
Экс-чемпион UFC американец Би-Джей Пенн стал участником конфликта в баре, который завершился дракой на улице.
Российская газета 01:44
Политика
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает возможности закупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.
Российская газета вчера в 20:02
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Армия и оружие
Неизвестные жестоко убили трех человек в Буркина-Фасо — СМИ
Вооруженные лица, подозреваемые в причастности к рядам исламистских боевиков, через казнь убили троих жителей Буркина-Фасо.
REGNUM 02:19
Политика
ОАК подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на авиасалоне МАКС-2019 подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Общество
В Москве повысили минимальный размер пенсии
Городские доплаты к пенсиям поднимут с 1 сентября.
Росбалт 27 августа в 09:42
Здоровье
Диетолог назвала три обязательных осенних продукта
Российская газета 02:10
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия вчера в 12:15
Музыка
Сергей Полунин станцевал в новом клипе Максима Фадеева
Могу сказать, что я правда стал счастливей от того, что главную роль в этом клипе исполнил Гений мирового балета – Сергей Полунин.
Вокруг ТВ вчера в 19:01
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Происшествия
При обрушении здания в Новосибирске погибли люди
В результате обрушения здания в Новосибирске погиб один человек, сообщает ГУ МЧС по региону.
Росбалт вчера в 03:22