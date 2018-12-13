Как минимум три рейса запланировала ассоциация "Турпомощь" для вывоза с китайского Хайнаня российских граждан. Самолеты должны вылететь с острова в субботу, в воскресенье и в ночь с понедельника на вторник, передает РИА Новости со ссылкой на директора ассоциации Александра Осауленко.

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