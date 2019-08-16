Происшествия

Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родинуВести.Ru вчера в 16:17

После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург. Ранее представитель российского генконсульства в Анталье сообщил о проблеме с вылетом в Россию туристов из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.
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