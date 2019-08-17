Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родинуВести.Ru 16:17
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург. Ранее представитель российского генконсульства в Анталье сообщил о проблеме с вылетом в Россию туристов из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.
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Туристы из России, застрявшие в аэропорту Антальи, вылетели в Санкт-Петербург
Петербургский дневник18:05
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