После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург. Ранее представитель российского генконсульства в Анталье сообщил о проблеме с вылетом в Россию туристов из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.

Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину

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