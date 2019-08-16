Происшествия

Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в ПетербургРИА Новости 16:10

Российские туристы, которые на 16 часов застряли в аэропорту Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщил РИА Новости представитель аэропорта в пятницу Ранее СМИ сообщали, что в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров Nordwind, "Российские туристы вылетели в Петербург рейсом авиакомпании Nordwind", - сказал собеседник агентства.
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Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург

РБК18:22

Туристы из России, застрявшие в аэропорту Антальи, вылетели в Санкт-Петербург

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Фонтанка.Ру16:54

Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург

РИА Новости16:10

Вылет лайнера Анталья — Петербург задержали на 12 часов

Телеканал Санкт-Петербург15:29
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:55, Ашберн
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