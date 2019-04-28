Путешествия
Застрявшие в КНР туристы из России вылетели домойRT на русском 13:02
Ситуация с российскими туристами, которые застряли в аэропорту Гуанчжоу в ходе транзитного перелёта из Таиланда и Индонезии в Москву, разрешилась. Россияне вылетели домой, рассказали в генконсульстве в Гуанчжоу.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Интернет-пользователи бурно отреагировали на результаты финального голосования.
Обновлено в 12:04
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге
Обновлено в 12:50
Происшествия
В Подмосковье произошёл пожар на площади 700 квадратных метров
В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар в сараях на площади 700 кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 13:11
Общество
Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах РФ уже распределили места между предприятиями и организациями
Устроители акции "Бессмертный полк" в некоторых российских регионах за десять дней до шествия уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено в 10:47
Космос
ВМС США рассекретили и запатентовали «летающую тарелку»
Обновлено в 05:18
Футбол
Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ
Обновлено в 04:45
Авто
Еще есть шанс купить: у Bugatti осталось всего 100 «Широнов»
У компании Bugatti осталось менее ста непроданных гиперкаров Chiron. Всего производитель планирует собрать 500 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Происшествия
На Серовском тракте из-за снега образовалась большая пробка
На Серовском тракте сегодня из-за выпавшего снега случилось много ДТП.
Обновлено в 05:13
Общество
Нева мельчает: За сутки уровень воды упал в реке почти на полметра
Стоит отметить, что вчера уровень воды колебался в районе -10 см. С чем связано такое обмеление, пока неизвестно.
Обновлено в 12:35
Музыка
Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Экономика
Саудовская Аравия выкупит буровой бизнес Schlumberger
Сделка обойдётся нефтесервисной компании в $415 млн. Taqa станет обладательницей бурового бизнеса в Кувейте, Пакистане, Иране и Омане.
Обновлено в 10:28
Интернет
Google заблокировал в Play Store разработчика DO Global
Корпорация Google уличила разработчика приложений DO Global в махинациях с рекламой и запретила публиковать свои приложения в Play Store.
Обновлено в 12:15
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Происшествия
В ядовитом озере на Кипре обнаружили чемодан с женскими останками
Полицейские, искавшие жертв серийного убийцы, подняли из высокотоксичного озера на Кипре чемодан с женскими останками, пишет Sky News.
Обновлено в 11:25
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Автоспорт
Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана
Обновлено в 12:46
Происшествия
Автобус столкнулся с фурой на КАД
Днем 28 апреля на КАД столкнулись автобус и фура, сообщили 78.ru в дирекции кольцевой автодороги.
Обновлено в 10:52
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:41
Происшествия
На трассе в Германии столкнулись более 50 машин
На автобане в восточной Германии столкнули более 50 машин. Массовая авария произошла на автотрассе №71, соединяющей города Зуль и Майнинген.
Обновлено в 13:17
Общество
В России могут изменить график работы детских садов и школ
Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено в 10:26
Политика
Отец Ассанжа связал арест сына с кредитом, выданным МВФ Эквадору
Отец арестованного в Лондоне австралийца Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в воскресенье в интервью телеканалу 9News выразил мнение, что причиной выдворения его сына из посольства Эквадора в Лондоне стал кредит, выданный Международным валютным фондом (МВФ) этому латиноамериканскому государству.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) чувствует себя лучше, врачи оценивают состояние как средней тяжести, сообщила РИА Новости в субботу ее представительница Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 15:36