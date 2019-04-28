Путешествия

Застрявшие в КНР туристы из России вылетели домойRT на русском 13:02

Ситуация с российскими туристами, которые застряли в аэропорту Гуанчжоу в ходе транзитного перелёта из Таиланда и Индонезии в Москву, разрешилась. Россияне вылетели домой, рассказали в генконсульстве в Гуанчжоу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Застрявшие в Гуанчжоу россияне вылетели в Москву

РБК11:43

«После публикации в КП консульство нас заметило, но тем, кто купил билеты деньги не вернут»: российские туристы, застрявшие в транзитной зоне Гуанчжоу

Комсомольская правда07:30

Застрявшие в Гуанчжоу российские туристы вылетели в Москву

Коммерсантъ11:06

Застрявшие в Гуанчжоу туристы вылетают в Россию

Московский Комсомолец10:12

Застрявшие в КНР туристы из России вылетели домой

RT на русском13:02

Ростуризм сообщил о решении проблемы с застрявшими в Гуанчжоу туристами

РИА Новости09:48

Застрявших в Китае россиян начали отправлять домой

Lenta.ru11:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Гаджеты

Motorola показала официальные изображения смартфона Moto RAZR 2019

Обновлено в 08:59
Общество

Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

Обновлено в 10:36
Культура

Названа сумма, в которую обошлась победа дочери Алсу на шоу «Голос»

Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Интернет-пользователи бурно отреагировали на результаты финального голосования.
Обновлено в 12:04
Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге

Обновлено в 12:50
Происшествия

В Подмосковье произошёл пожар на площади 700 квадратных метров

В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар в сараях на площади 700 кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 13:11
Общество

Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах РФ уже распределили места между предприятиями и организациями

Устроители акции "Бессмертный полк" в некоторых российских регионах за десять дней до шествия уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено в 10:47
Космос

ВМС США рассекретили и запатентовали «летающую тарелку»

Обновлено в 05:18
Футбол

Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ

Обновлено в 04:45
Авто

Еще есть шанс купить: у Bugatti осталось всего 100 «Широнов»

У компании Bugatti осталось менее ста непроданных гиперкаров Chiron. Всего производитель планирует собрать 500 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Происшествия

На Серовском тракте из-за снега образовалась большая пробка

На Серовском тракте сегодня из-за выпавшего снега случилось много ДТП.
Обновлено в 05:13
Общество

Нева мельчает: За сутки уровень воды упал в реке почти на полметра

Стоит отметить, что вчера уровень воды колебался в районе -10 см. С чем связано такое обмеление, пока неизвестно.
Обновлено в 12:35
Музыка

Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Экономика

Саудовская Аравия выкупит буровой бизнес Schlumberger

Сделка обойдётся нефтесервисной компании в $415 млн. Taqa станет обладательницей бурового бизнеса в Кувейте, Пакистане, Иране и Омане.
Обновлено в 10:28
Интернет

Google заблокировал в Play Store разработчика DO Global

Корпорация Google уличила разработчика приложений DO Global в махинациях с рекламой и запретила публиковать свои приложения в Play Store.
Обновлено в 12:15
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон

В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Происшествия

В ядовитом озере на Кипре обнаружили чемодан с женскими останками

Полицейские, искавшие жертв серийного убийцы, подняли из высокотоксичного озера на Кипре чемодан с женскими останками, пишет Sky News.
Обновлено в 11:25
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Автоспорт

Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана

Обновлено в 12:46
Общество

Москвичей предупредили об агрессивных змеях в столичных парках

Обновлено в 09:12
Политика

Турецкие СМИ показали фото отеля, в котором отдыхал Зеленский

Обновлено в 06:24
Происшествия

Автобус столкнулся с фурой на КАД

Днем 28 апреля на КАД столкнулись автобус и фура, сообщили 78.ru в дирекции кольцевой автодороги.
Обновлено в 10:52
Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 11:41
Происшествия

На трассе в Германии столкнулись более 50 машин

На автобане в восточной Германии столкнули более 50 машин. Массовая авария произошла на автотрассе №71, соединяющей города Зуль и Майнинген.
Обновлено в 13:17
Общество

В России могут изменить график работы детских садов и школ

Речь идет о том, чтобы сделать график работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений «семейным», то есть более гибким и удобным для родителей.
Обновлено в 10:26
Политика

Отец Ассанжа связал арест сына с кредитом, выданным МВФ Эквадору

Отец арестованного в Лондоне австралийца Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в воскресенье в интервью телеканалу 9News выразил мнение, что причиной выдворения его сына из посольства Эквадора в Лондоне стал кредит, выданный Международным валютным фондом (МВФ) этому латиноамериканскому государству.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) чувствует себя лучше, врачи оценивают состояние как средней тяжести, сообщила РИА Новости в субботу ее представительница Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 15:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное