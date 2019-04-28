Путешествия
Застрявшие в Гуанчжоу российские туристы вылетели в МосквуКоммерсантъ 11:06
Четыре туриста приняли решение самостоятельно приобрести билеты на другой рейс, следующий до Санкт-Петербурга. В транзитной зоне находились 27 человек, в их числе один ребенок. Россияне летели из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:14, Ашберн
Экономика
На часть продуктового сырья могут вырасти ввозные пошлины
Предложение повысить импортные пошлины на ряд видов продовольственного сырья ФТС направила в Минсельхоз в апреле.
Обновлено в 17:50
Авто
Розничные продажи Aurus начнутся позже запланированного срока
Обновлено в 16:51
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Культура
Пригожин объяснил скандальную победу дочери Алсу на детском «Голосе»
Скандал разгорелся после того, как в финале программы подопечная певицы Светланы Лободы Микелла набрала почти вдвое больше голосов телезрителей, чем ее ближайший конкурент.
Обновлено в 12:16
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей
Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы
Минобороны РФ раскрыло порядок, в котором военная техника пройдет по Красной площади в ходе праздничного парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну по традиции откроет легендарный танк Т-34-85, следует из информации, опубликованной газетой Вооруженных Сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Политика
Россия готовит поправки по транзиту украинских товаров в Казахстан и Киргизию
Правительство РФ прорабатывает поправки в законодательство, касающееся транзита подсанкционных украинских товаров через Россию на территорию других стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности, в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 17:11
Футбол
«Краснодар» победил ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
Обновлено в 14:22
Музыка
Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:22
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Технологии
Видео: беспроводные музыкальные перчатки Mi.Mu творят музыку буквально из воздуха
Беспроводные музыкальные перчатки Mi.Mu, которые Хип придумала ещё в 2010 году, сделали это волшебство реальным.
Обновлено в 17:01
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Происшествия
Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР
Обновлено в 15:07
Футбол
«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании
Футболисты "Реала" уступили "Райо Вальекано" в мадридском дерби в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:59
Экономика
Таможня дает tax free: интуристам вернут налог автоматом
Быстрый возврат Иностранным гостям, сделавшим покупки в российских магазинах, не придется предъявлять бумажные чеки в аэропорту операторам системы tax free, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено в 17:01
Гаджеты
Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019
Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
Обновлено в 11:00
Политика
Пушков ответил на слова Зеленского о «миссии» Украины
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".
Обновлено в 16:39
Политика
Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию
Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.
Обновлено в 17:11
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Кино
Исполнилось 95 лет со дня рождения Донатаса Баниониса
28 апреля исполняется 95 лет со дня рождения народного артиста СССР Донатаса Баниониса.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Общество
Москвичей предупредили об агрессивных змеях
Обновлено в 15:06