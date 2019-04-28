Путешествия

Застрявшие в Гуанчжоу российские туристы вылетели в МосквуКоммерсантъ 11:06

Четыре туриста приняли решение самостоятельно приобрести билеты на другой рейс, следующий до Санкт-Петербурга. В транзитной зоне находились 27 человек, в их числе один ребенок. Россияне летели из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай.
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Застрявшие в Гуанчжоу россияне вылетели в Москву

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