Происшествия

Застрявшие в Анталье россияне вылетели на родинуИзвестия 18:33

Застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов туристы из России вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя турецкой воздушной гавани.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург

РБК18:22

Оккупировавшие duty free в Турции россияне улетели домой

Lenta.ru16:50

Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург

РИА Новости16:10

Задержавшийся на 15 часов самолёт из Антальи вылетел в Петербург

78.ru15:58

Аэропорт Антальи спасён от российских туристов. Они на полпути домой

Фонтанка.Ру16:54

Туристы из России, застрявшие в аэропорту Антальи, вылетели в Санкт-Петербург

Петербургский дневник18:05

Вылет лайнера Анталья — Петербург задержали на 12 часов

Телеканал Санкт-Петербург15:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
Общество

Звезды эстрады поздравили столичный Парк Горького с днем рождения

Обновлено в 16:34
Политика

МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров

Обновлено в 09:24
Происшествия

У берегов Камеруна пираты захватили грузовое судно с тремя россиянами

Обновлено в 09:02
Футбол

«Бавария» подтвердила аренду Коутиньо

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF.
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес

Марго Овсянникова потеряла 300 тысяч рублей из-за мошенников

Обновлено в 18:00
Культура

Умер российский композитор Роман Леденев

Скончался народный артист России, композитор Роман Леденев.
Обновлено в 07:41
Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Обновлено в 20:44
Политика

Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара, сообщает американский минюст.
Обновлено в 18:38
Здоровье

Волгоградцам назвали 7 причин пить кефир каждый день

Даже 1 стакан кефира в день увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике, что значительно улучшает пищеварение.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски

Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.
Обновлено вчера в 05:56
Кино

Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat

В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка

В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено в 19:14
Кино

Умер голливудский актер Питер Фонда

Обновлено в 20:41
Транспорт

РЖД разрабатывают маршрут из Москвы в Карелию через Петербург

"Российские железные дороги" рассматривают возможность организации пассажирского маршрута из Москвы в Карелию через Санкт-Петербург.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено в 13:17
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Обновлено в 08:49
Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании

Обновлено в 18:49
Авто

Mercedes-Benz отзовёт в России 21 автомобиль

Обновлено в 09:24
Происшествия

В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика

В Саратове пятилетнего мальчика госпитализировали после того, как во время катания на детском паровозике он выпал из вагончика и попал ему под колеса.
Обновлено в 18:41
Кино

Сценарист «Чернобыля» пожалел создателей русского сериала на НТВ

Обновлено в 06:18
Здоровье

Ремонт 135 поликлиник планируется начать с 2020 года

С 2020 года в Москве планируется начать ремонт 135 поликлиник, нуждающихся в модернизации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Пассажир упавшего в Гудзон А320 назвал пилотов А321 «великими людьми»

Обновлено вчера в 13:53
Общество

Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полет на самолете

В Британии активисты-экологи раскритиковали принца Гарри и его супругу Меган Маркл за то, что они летали на Ибицу на самолете бизнес-класса Gulfstream 550.
Обновлено в 20:52
Общество

Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей

Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено в 18:39
Общество

Мутко прибыл с рабочим визитом в Казань

Вместе с президентом Татарстана Мутко уже посетил ЖК «Весна» и Горкинско-Ометьевский лес.
Обновлено в 09:04
Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Обновлено в 13:44
Происшествия

В Ингушетии 13-летнюю девочку похитили для женитьбы

19-летнему жителю Ингушетии грозит уголовная статья за похищение человека. На днях парень украл девочку-подростка, чтобы жениться на ней.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Сбой произошел в системе таможенного контроля ряда аэропортов США

Обновлено в 18:33
Авто

400 тысяч кроссоверов Renault Duster продано в России

На территории Российской Федерации дилерам удалось продать 400 тысяч внедорожников модели Renault Duster, продажи которой начались в стране в 2012 году.
Обновлено в 07:19
Космос

Virgin Galactic представила новый космопорт

Компания Virgin Galactic продемонстрировала журналистам новый космопорт в штате Нью-Мексико (США).
Обновлено вчера в 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное