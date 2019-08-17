Происшествия
Застрявшие в Анталье россияне вылетели на родинуИзвестия 18:33
Застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов туристы из России вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя турецкой воздушной гавани.
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Туристы из России, застрявшие в аэропорту Антальи, вылетели в Санкт-Петербург
Петербургский дневник18:05
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