Происшествия

Застрявшие в Анталье россияне вылетели на родинуИзвестия 18:33

Застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов туристы из России вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя турецкой воздушной гавани.
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Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург

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Вылет лайнера Анталья — Петербург задержали на 12 часов

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Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург

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Задержавшийся на 15 часов самолёт из Антальи вылетел в Петербург

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Аэропорт Антальи спасён от российских туристов. Они на полпути домой

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Оккупировавшие duty free в Турции россияне улетели домой

Lenta.ru16:50

Туристы из России, застрявшие в аэропорту Антальи, вылетели в Санкт-Петербург

Петербургский дневник18:05
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Суд огласил выводы повторной экспертизы по делу «Седьмой студии»

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Происшествия

В МВД признали авторитет пойманного с героином вора в законе Огонька

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СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации

Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
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Политика

В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено в 21:31
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ

Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Общество

Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Кузнецова оценила процедуру получения незарегистрированных лекарств

Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум".
Обновлено в 12:01
Здоровье

Названа диета, защищающая от рака и инфаркта одновременно

Люди, употребляющие богатую флавоноидами пищу, реже умирают от рака или болезней сердца, сообщает новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.
Обновлено в 11:30
Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место

«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 16:50
Политика

Захарова напомнила США о краже дипсобственности России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Авто

400 тысяч кроссоверов Renault Duster продано в России

На территории Российской Федерации дилерам удалось продать 400 тысяч внедорожников модели Renault Duster, продажи которой начались в стране в 2012 году.
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Политика

На Украине оценили убытки от потери транзита российского газа

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук оценил, сколько потеряет Украина, если лишится транзита российского газа.
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Происшествия

В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка

В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено в 19:14
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Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»

Обновлено в 20:02
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Стало известно, на кого похож сын принца Гарри и Меган Маркл

Поклонники королевской семьи никак не могут определиться с вопросом, на кого больше похож сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера

Обновлено в 09:06
Общество

Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи

Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле

Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.
Обновлено в 22:29
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Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что размещение американский войск на территории страны будет иметь большое значение для сдерживания Россия.
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Умер голливудский актер Питер Фонда

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Режим ЧС ввели в еще двух районах Приморья из-за тайфуна «Кроса»

Режим ЧС по подтоплениям действует в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Октябрьском, Пограничном районах и в городских округах - Уссурийском и Лесозаводском.
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Американский миллионер создал внедорожник с 40-сантиметровым клиренсом

Дорожный просвет внедорожника составляет 394 миллиметра, а ход подвески составляет более 480 миллиметров.
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Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Общество

Владельцев опасных собак могут штрафовать за выгулы без намордника

Документ запрещает выгуливать опасных собак без поводка и намордника. При этом наказания за данное нарушение пока нет.
Обновлено в 10:20
Экономика

Fitch и S&P понизили рейтинг Аргентины

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины на три ступени — с уровня B до CCC.
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Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Футбол

«Бавария» арендует у «Барселоны» Коутиньо

Добавим, что за полтора года в Каталонии Коутиньо, перешедший из Ливерпуля за 145 миллионов евро, провел 76 матчей за Барселону во всех турнирах, записав на свой счет 21 гол и 11 результативных передач.
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Жасмин трогательно поздравила старшего сына с днем рождения

Жасмин трогательно поздравила первенца в своем микроблоге в Instagram.
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