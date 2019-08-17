Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-ПетербургРБК вчера в 18:22
Самолет с 400 российскими туристами, застрявшими на 16 часов в аэропорту турецкой Антальи, вылетел в Санкт-Петербург рейсом Nordwind. Об этом сообщает «РИА Новости» со слов представителя аэропорта. Пассажиры ожидали вылета с 06:00 16 августа.
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Туристы из России, застрявшие в аэропорту Антальи, вылетели в Санкт-Петербург
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