Самолет с 400 российскими туристами, застрявшими на 16 часов в аэропорту турецкой Антальи, вылетел в Санкт-Петербург рейсом Nordwind. Об этом сообщает «РИА Новости» со слов представителя аэропорта. Пассажиры ожидали вылета с 06:00 16 августа.

Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Технологии Сбербанк внедрит оплату в магазинах по отпечатку пальца Кроме идентификации по отпечатку пальца, планируется использовать и изображение лица.

Происшествия Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.

Футбол Ибрагимович поблагодарил врача, спасшего его карьеру 2 года назад Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поблагодарил врача Фредди Фу, который спас его карьеру в 2017 году.

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Происшествия Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».

Армия и оружие Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.

Армия и оружие Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.

Политика Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.

Происшествия Зеленский обещает наказать владельца сгоревшего отеля в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью 8 человек при пожаре в отеле, расположенном в Одессе.

Происшествия СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске Следственный комитет России начал проверку по факту экстренной посадки самолета «Хабаровских авиалиний» в аэропорту Хабаровска.

Происшествия В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.

Путешествия Почему в России не развита система «all inclusive» Вадим Прасов акцентировал на том, что в стране не развита система «все включено» из-за того, что курортные города России с самого начала не предполагали наличие массовых туристических потоков россиян и иностранных туристов, поэтому такие курорты и не могут рассчитывать на длительный летний сезон, чего нельзя сказать о популярной Анталье, расположенной в Турции.

Культура Челябинка стала лучшим кондитером России Наталье удалось обойти соперников благодаря 16-килограммовому торту, который поразил всех членов жюри.

Футбол Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло» Защитник Зенита Эммануэль Маммана не перейдет в Сассуоло и останется в клубе, сообщает TyC Sports.

Здоровье Волгоградцам назвали 7 причин пить кефир каждый день Кефир часто советуют пить после лечения антибиотиками и расстройств ЖКТ, чтобы восстановить микрофлору кишечника.

Армия и оружие В National Interest сравнили бомбардировщики Ту-160 и B-1B В журнале The National Interest, издаваемом в США, эксперты решили сравнить стратегические бомбардировщики Ту-160 и B-1B Lancer.

Культура В Москве спилили дерево из сериала «Бригада» В Москве спилили ясень из сериала «Бригада», находившийся на смотровой площадке Воробьевых гор.

Наука Названы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.

Гаджеты Новый смартфон Oppo Reno 2 получил четверную основную камеру Китайская компания Орро в скором времени представит новую модель смартфона под названием Oppo Reno 2. Особенностью предложенного девайса станет применение основной камеры с четырьмя объективами.

Футбол «Рубин» может весь сезон играть на «Центральном» Как сообщает «Спорт Бизнес Online», из-за проведения чемпионата мира по рабочим профессиям World Skills на «Казань Арене» попросту не успеет восстановиться газон до конца сезона-2019/20.