Недвижимость
Застройщиков апартаментов хотят обязать платить взносы в Фонд дольщиковВедомости вчера в 12:54
В Госдуме предлагают законодательно обязать застройщиков апартаментов платить взносы в Фонд защиты прав дольщиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.
Читать в источнике
Оценить
Если мы до 1 июля этого года не решим вопрос с защитой покупателей апартаментов, то у нас появляется существенный риск, что через год-два у нас не будет обманутых дольщиков, которые купили жилье, но появится большое число обманутых дольщиков, которые купили апартаменты.
— Николай Николаев, российский политикРБК вчера в 12:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Застройщиков апартаментов могут заставить платить отчисления в фонд защиты дольщиков
Политическая Экспертизавчера в 13:53
Депутат предложил обязать застройщиков апартаментов платить взносы в Фонд дольщиков
Интерфаксвчера в 10:50
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 02:19, Ашберн
Армия и оружие
Турция рассмотрит российские истребители в случае срыва поставок F-35
Если США примут решение исключить Турцию из группы стран, которые собирают истребители F-35 Lightning II, турецкие военные рассмотрят возможность использовать российские технологии создания таких самолетов, сообщили представители минобороны Турции журналу Defense News.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 17
В результате пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек, информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие
Подлодки «Борей» с крылатыми ракетами могут создать в РФ
Минобороны России может построить две атомные подлодки по проекту «Борей-К». Они станут носителями крылатых ракет.
Обновлено в 01:38
Здоровье
Топ-5 обезболивающих упражнений посоветовали волгоградцам
«Волгоградская правда.ру» подобрала несколько физических упражнений, которые помогут снять боль и расслабить мышцы.
Обновлено вчера в 13:26
Наука
Ученые обнаружили новую геотермальную зону в Йеллоустоне
Обновлено вчера в 23:27
Здоровье
Названы ранние симптомы рака кишечника
Ранее обнаружение рака кишечника повышает шансы на выздоровление, однако на многие симптомы люди не обращают внимания, пишет Медикфорум.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая, пишут СМИ
Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.
Обновлено в 01:15
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Последние длинные выходные, продолжительностью более пяти дней, ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре.
Обновлено вчера в 21:00
Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумия
Обновлено в 01:05
Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань
Обновлено вчера в 19:38
Футбол
Гуллит: «Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов без Месси»
По словам голландца, главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле не хватает в составе такого игрока, каким был у него в "Барселоне" Лионель Месси.
Обновлено в 00:36
Происшествия
В Казахстане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 11 человек
По меньшей мере 11 человек погибли и 32 получили ранения при ДТП с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана.
Обновлено в 01:55
Происшествия
ВВС Германии направили на Мадейру самолет для эвакуации пострадавших в крушении автобуса
Самолет германских военно-воздушных сил вылетел на остров Мадейра для эвакуации туристов, пострадавших в аварии.
Обновлено в 01:53
Политика
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте
Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26
Экономика
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге
В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai, водитель KIA получил травму позвоночника и был госпитализирован.
Обновлено вчера в 21:04
Космос
Музей в Вашингтоне впервые за 13 лет выставит скафандр Нила Армстронга
Летом 2015 года во Всемирной паутине сотрудники Национального музея воздухоплавания и астронавтики США организовали акцию для сбора средств на реставрацию скафандров Армстронга, ступившего первым в истории человечества на поверхность Луны, и Алана Шепарда, который в 1961 году полетел в космос через месяц после Юрия Гагарина.
Обновлено вчера в 04:48
Транспорт
ГИБДД отменит право на ошибку при сдаче экзамена на права
В пресс-службе МВД сообщили, что ГИБДД собирается отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на получение водительских прав.
Обновлено вчера в 00:18
Армия и оружие
Корабли ВМС России примут участие в военном параде в Циндао
«Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии», — цитирует его в субботу, 20 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Названа дата прощания с актрисой Ириной Цывиной
Обновлено вчера в 10:08
Политика
В США опубликовали доклад Мюллера
Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
Обновлено 18 апреля в 12:30
Политика
В Кремле отказались от сделок с будущим президентом Украины
Стоит отметить, что так представитель Кремля прокомментировал заявление украинского политика Виктора Медведчука о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах может заключить с Россией сделку по поводу Донбасса.
Обновлено вчера в 09:29
Армия и оружие
Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНР
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
В США по делу об атаке на посольство КНДР арестовали бывшего военного
Американские власти произвели первый арест в связи с нападением на посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии
Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.
Обновлено 18 апреля в 08:06
Религия
Воскрешение смердящего Лазаря: зачем устроили праздник «Лазарева суббота»
За неделю до Пасхи (28 апреля в 2019 г.) православные отмечают два важных праздника: 20 апреля Лазареву субботу и 21 апреля Вербное воскресенье.
Обновлено вчера в 17:08
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие
Израиль нашел способ противостоять С-300, пишут СМИ
Израиль разработал новые сверхзвуковые ракеты класса "воздух-земля" Rampage, которые, предположительно, недосягаемы для российских комплексов С-300, пишет журналист издания Telepolis Флориан Ретцер.
Обновлено вчера в 22:55