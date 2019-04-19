Недвижимость

Застройщиков апартаментов хотят обязать платить взносы в Фонд дольщиковВедомости вчера в 12:54

В Госдуме предлагают законодательно обязать застройщиков апартаментов платить взносы в Фонд защиты прав дольщиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.
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Николай Николаев
Если мы до 1 июля этого года не решим вопрос с защитой покупателей апартаментов, то у нас появляется существенный риск, что через год-два у нас не будет обманутых дольщиков, которые купили жилье, но появится большое число обманутых дольщиков, которые купили апартаменты.
— Николай Николаев, российский политикРБК вчера в 12:21

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