Экономика

Застройщики внесли 7,5 млрд рублей в фонд дольщиков
News.ru
07:52

В ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и регламенту и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Ниденс сообщил, что в настоящее время отчисления в фонд производят около 2 тыс. застройщиков. Совокупный объём их отчислений достигает 7,5 млрд рублей.
News.ru07:52

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Застройщики внесли 7,5 млрд рублей в фонд дольщиков

News.ru07:52

Российские застройщики перечислили в Фонд дольщиков 7,5 млрд рублей

ТАСС06:43

Застройщики направили в Фонд защиты дольщиков 7,5 млрд рублей

Вести.Финанс05:04

За год застройщики перечислили в Фонд защиты дольщиков более 7,5 млрд рублей

Коммерсантъ05:04

Фонд дольщиков проконтролирует ситуацию с красноярской «Реставрацией»

РИА Новости04:58

Застройщики перечислили в Фонд защиты дольщиков более 7,5 млрд рублей

Ведомости03:49

Фонд защиты дольщиков собрал более 7,5 млрд рублей

Интерфакс03:16
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Экономика

Во Франции подсчитали стоимость экономических мер Макрона

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Получение новой единой промышленной субсидии станет возможным только для автопроизводителей, заключивших специнвестконтракт, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания с автоконцернами 7 декабря.
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Промсвязьбанк пополнился «Благосостоянием»

Бывший топ-менеджер одного из крупнейших НПФ перешел в оборонный банк По данным "Ъ", бывший исполнительный директор НПФ "Благосостояние" Юрий Новожилов в начале декабря перешел на работу в ПСБ на должность советника председателя правления Петра Фрадкова.
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