Экономика
Застройщики сообщили об очередном повышении цен в мартеБН.ру 02:25
Как уточнили в компании, ценник будет поднят для всех типов квартир на 1 тыс. рублей за квадратный метр. Напомним, ранее о повышении цен на жилье в своих строящихся объектах в марте объявили «Группа ЛСР», «Лидер Групп», «Патриот Нева», «Петрострой», Группа ЦДС и «Самолет ЛО».
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:25, Ашберн
Футбол
Marca: «Реал» заинтересован в приобретении Мане
Первым приобретением Зидана стал защитник Эдер Милитао. Зидан вернулся в «Реал» 11 марта, сменив Сантьяго Солари.
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Политика
Новый масштабный блэкаут произошел в Венесуэле
Обновлено в 15:06
Авто
Электрическая версия кроссовера Dacia Duster EV замечена на тестах
Dacia Duster EV в виде мула имеет ряд отличий, которые указывают в том числе и на то, что тестируется электрическая версия кроссовера Dacia Duster EV.
Обновлено в 08:47
Хоккей
«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом
Обновлено в 17:19
Происшествия
Сбежавший совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше
В Польше задержали совладельца кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, который скрылся от следствия, передает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет.
Обновлено вчера в 17:22
Футбол
Франция — Исландия 4:0 (2-й тайм)
Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе установил рекорд национальной команды, проведя 30 матчей к 20 годам и 3 месяцам.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва бытового газа в Краснодарском крае
Судя по фото и видео с места событий, от дома ничего не осталось.
Обновлено в 08:37
Наука
Курящие отцы вредят детям больше курящих матерей
Обновлено в 09:49
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Общество
Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Экономика
Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.
Обновлено вчера в 17:55
Музыка
Шнуров рассказал, чем будет заниматься после «Ленинграда»
Обновлено в 11:44
Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Обновлено в 15:01
Политика
Сирия объявила США врагом арабских стран из-за Голан
Министерство иностранных дел Сирии заявило, что США стали врагами арабских стран после решения по Голанским высотам.
Обновлено в 14:48
Общество
Ведущая «60 минут» на «России 1» возглавила «рейтинг травли»
Был рассчитан коэффициент негатива. В итоге первое место заняла ведущая программы "60 минут" на канале "Россия 1" Ольга Скабеева.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие
У российских военных появится свой мобильный оператор
Военные обзаведутся собственной мобильной сетью на базе Tele2. Связь получит особую защиту с помощью криптографии.
Обновлено в 02:38
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Политика
Госдеп оценил усилия России по урегулированию в Сирии
Вашингтон признаёт, что Москва действует конструктивно в вопросе политического урегулирования конфликта в Сирии.
Обновлено в 16:16
Экономика
Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило российской алюминиевой компании «Русал» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» с «стабильным» прогнозом.
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес
Актриса Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя
Кинокритики называют прорывной роль Юлии Пересильд в драме Алексея Учителя «Край», где партнером Юлии был Владимир Машков.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Происшествия
В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок
Двое детей вышли на лед на Неве в Санкт-Петербурге, один из них провалился и утонул, второго удалось спасти.
Обновлено в 12:51
Общество
В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками
Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
Космос
Частная китайская компания испытала ракетный двигатель
Ожидается, что в текущем году испытания двигателя будут завершены окончательно, а в 2020 г. Beijing Blue Arrow Space Technology сможет запустить первую ракету на жидком кислороде и метане.
Обновлено в 11:14
Транспорт
На Сахалин завезли первые вагонные тележки под широкую колею
Как пояснил глава области Валерий Лимаренко, переход на широкую колею, использование тележек общероссийского стандарта повысит качество пассажирских и грузовых перевозок и снизит затраты, ведь в тариф не придется закладывать расходы на перестановку вагонов.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Юрий Николаев опроверг информацию о госпитализации
Ранее в СМИ сообщили, якобы ведущий попал в больницу после того, как упал в обморок.
Обновлено вчера в 13:24
Футбол
Турция на своем поле разгромила Молдавию
Сборная Турции на своем поле разгромила команду Молдавии в матче второго тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 14:51