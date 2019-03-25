Застройщики сообщили об очередном повышении цен в мартеБН.ру 02:25

Как уточнили в компании, ценник будет поднят для всех типов квартир на 1 тыс. рублей за квадратный метр. Напомним, ранее о повышении цен на жилье в своих строящихся объектах в марте объявили «Группа ЛСР», «Лидер Групп», «Патриот Нева», «Петрострой», Группа ЦДС и «Самолет ЛО».

Застройщики сообщили об очередном повышении цен в марте

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