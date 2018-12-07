Клуб инвесторов Москвы подготовил замечания и дополнения к пакету поправок в закон о долевом строительстве, которые сейчас рассматриваются Госдумой. 4 декабря нижняя палата парламента приняла в первом чтении ряд поправок Минстроя в закон 214-ФЗ.

Застройщики предложили свои поправки в закон о долевом строительстве

Энергетика Энергетика Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) согласовали договоренность о сокращении добычи нефти с не входящими в картель странами, передает Bloomberg.

Экономика Экономика Сбербанк объявил о начале выдачи кредитов в магазинах C 2012 года Сбербанк начал выдавать POS-кредиты через свою «дочку», банк Cetelem, однако в октябре 2017 года источники газеты «Коммерсантъ» допускали отказ Сбербанка от выдачи кредитов в торговых сетях: Cetelem занимал 8% рынка вместо запланированных 25%.

Экономика Экономика АФК «Система» нашла покупателя на свой пакет акций «Детского мира» АФК "Система" нашла покупателя на свой пакет акций "Детского мира", сделка завершится скоро, заявил РИА Новости председатель совета директоров и основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.

Энергетика Энергетика Россия увеличила экспорт водки в январе-октябре 2018 года на 10,9% Экспорт водки из России в январе-октябре 2018 года в денежном выражении вырос на 10,9% и составил $116,3 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экономика Экономика ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard Рекомендательное письмо разослано мелким банкам, которые работают с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнеры.

Экономика Экономика Авиакомпания Utair начала реструктуризацию долгов Авиакомпания Utair заблаговременно приступила к реструктуризации долгов из-за роста цен на авиатопливо и ослабления рубля.

Финансы Финансы Международные резервы России в ноябре увеличились на $2,5 млрд На 1 ноября международные резервы составляли $459,6 млрд. Таким образом, за месяц показатель увеличился на $2,5 млрд, или на 0,5%.

Энергетика Энергетика Добыча газа в РФ в 2018 году установит рекорд Добыча природного газа в России в текущем году превысит 700 млрд куб. м. Об этом 7 декабря на форуме «Газ России» сообщил глава департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России Александр Гладков.

Финансы Финансы ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4% Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

Экономика Экономика Совет ЕЭК принял техрегламент о безопасности алкогольной продукции Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил технический регламент "О безопасности алкогольной продукции" Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Экономика Экономика Козак рассказал об итогах совещания с автоконцернами Договоренность об общих параметрах господдержки российского автопрома в целом достигнута, на следующей неделе должно быть закончено установление правил, рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с автоконцернами.

Экономика Экономика Проблемными считаются 2 тыс жилых новостроек в РФ Ещё по данным, которые есть в единой информационной системе, выявлено порядка 654 проблемных домов.

Экономика Экономика Авиакомпания «Сибирь» решила уйти от статуса публичной компании Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) - второй крупнейший авиаперевозчик РФ.

Экономика Экономика Доклад: Евросоюз теряет свыше €900 млрд в год из-за коррупции Евросоюз ежегодно теряет €904 млрд из-за коррупции, что составляет свыше 5% его суммарного ВВП, который оценивается в 2018 году в €17 трлн.