Недвижимость
Застройщики накопили на счетах 350 миллиардов рублейВечерняя Москва 05:36
Столичные застройщики накопили на счетах 350 миллиардов перед переходом на эскроу-счета с 1 июля 2019 года. Эта сумма превышает объем средств, направленных на строительство объектов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Политика
На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено в 13:44
Общество
Опубликовано видео с пришедшим в сознание Алибасовым
Обновлено в 13:38
Футбол
Украина вышла в финал чемпионата мира U20
В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Происшествия
В Польше обнаружили тоннель, который может привести к Янтарной комнате
По мнению экспертов, тоннель может привести к Янтарной комнате.
Обновлено в 08:40
Политика
Зеленский отменил часть указов Порошенко
Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Украины Петра Порошенко о назначениях членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
Малый ракетный корабль «Ингушетия» спустили на воду в Зеленодольске
В Зеленодольске спустили на воду малый ракетный корабль «Ингушетия». Это уже восьмой фрегат проекта «Буян-М», передает ОТР.
Обновлено в 13:43
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Общество
В Риме туристам запретили гулять с голым торсом
Обновлено вчера в 18:40
Авто
Новый FAW Besturn X40 выйдет в продажу во второй половине года
FAW Besturn X40 вышел на Поднебесный рынок весной 2017 года.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Затонувший катер подняли со дна Дуная в Венгрии
Обновлено в 07:43
Космос
Источник: довыведение спутника «Ямал-601» проходит штатно по разработанной программе
Маневры по довыведению спутника связи "Ямал-601", у которого ранее возникли проблемы с апогейным двигателем, на рабочую орбиту проходят штатно.
Обновлено в 11:21
Игры
«Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch
Студия CD Projekt Red анонсировала выход ролевой игры «Ведьмак 3» на платформе Nintendo Switch. Анонс состоялся в рамках выставки Е3.
Обновлено в 12:43
Авто
Nissan представит новое поколение Juke в этом году
Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Политика
В Киеве ожидают решения Гааги по иску к России до конца года
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что украинская сторона рассчитывает до конца года получить решение третейского суда в Гааге о юрисдикции по разбирательству о правах в морских зонах в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.
Обновлено в 12:22
Общество
ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
СК: Следствие установит все обстоятельства задержания Голунова
СК сообщает, что будут установлены все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств и «при наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение».
Обновлено в 11:51
Происшествия
Кудрин призвал к реформе статьи УК за хранение наркотиков
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал реформировать статью 228 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Бритни Спирс заявила, что папарацци нарочно уродуют ее на фото
Увидев снимки, Спирс вышла на связь с фанатами и предложила им сравнить ее фигуру в видео с фотографией от папарацци, сделанной за день до записи ролика.
Обновлено в 07:07
Политика
Глава МИД Швеции сравнила отношения с Россией с драматическим танцем
Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём заявила, что отношения с Россией напоминают драматический танец, так как королевство поддерживает санкции против Москвы, но при этом нацелено на взаимные контакты.
Обновлено в 11:09
Политика
В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Интернет
На «Яндекс.Диске» появился раздел «Заметки»
«Яндекс» сообщил о запуске раздела «Заметки» в облачном сервисе «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Американский пилот заявил о продолжении встреч с НЛО
Летчик американского F/A-18 Super Hornet Райан Грэйвз утверждает, что вопреки сведениям СМИ встречи пилотов с НЛО не прекратились после 2015 года – они продолжали следовать за американскими авианосцами и морской авиацией во время походов за границу, пишет The Drive.
Обновлено в 11:51
Политика
Россияне задают Путину вопросы о здравоохранении, экологии и тарифах
Россияне продолжают присылать вопросы, которые они хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии 20 июня - они, в частности, касаются порядка выдачи льготных лекарств, ежегодного повышения тарифов на коммунальные услуги, газ и электроэнергию, газификации российских поселков, следует из материалов сайта прямой линии.
Обновлено в 11:28
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»
СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.
Обновлено в 11:24
Финансы
Силуанов объяснил причины роста доли золота в резервах России
Международные резервы России готовятся перешагнуть установленный ЦБ ориентир в полтриллиона долларов, при этом Банк России с 2014 года наращивает в них долю золота, в прошлом году он закупил рекордные 274 тонны, доведя запасы в своих хранилищах до 2112 тонн.
Обновлено в 13:31