Экономика
Застройщики накопили на счетах 350 миллиардов рублейВечерняя Москва 05:36
Столичные застройщики накопили на счетах 350 миллиардов перед переходом на эскроу-счета с 1 июля 2019 года. Эта сумма превышает объем средств, направленных на строительство объектов.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Политика
Колокольцев решил уволить генералов МВД из-за дела Голунова
Следственный комитет займется материалами внутреннего расследования МВД по делу Ивана Голунова, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:55
Общество
Минкомсвязь предлагает штрафовать за использование в России иностранных спутниковых сетей
Минкомсвязь предложила внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью, регламентирующую штраф за использование на территории России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств.
Обновлено в 09:44
Футбол
Россия — Кипр 1:0 (2-й тайм)
В Нижнем Новгороде завершился первый тайм встречи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между Россией и Кипром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:39
Происшествия
Голунов не пойдет на акцию в его поддержку 12 июня
Освобожденный из-под домашнего ареста журналист издания "Медуза" Иван Голунов считает, что вместо участия в несогласованном марше в его поддержку лучше уделить внимание близким.
Обновлено в 14:10
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Политика
Зеленский отменил два указа Порошенко
Новый президент Украины Владимир Зеленский отменил сразу два указа своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:02
Наука
Утечки энергии решили проблему космологической постоянной
Физики-теоретики из Франции и США предположили, что наблюдаемое значение космологической постоянной объясняется «утечками» энергии, происходящими из-за взаимодействия материи и дискретной структуры, лежащей в основе геометрии пространства-времени.
Обновлено в 15:03
Происшествия
Пожар в ангаре с пластиковыми трубами в Петербурге локализован
Пожарные локализовали во вторник крупное возгорание в ангаре, расположенном в промышленной зоне Колпинского района Санкт-Петербурга.
Обновлено в 15:00
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено в 15:29
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождения королевы Елизаветы II, впервые после рождения сына.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева назвала глупостью голодовку ради похудения
Лариса Гузеева назвала глупостью свою жесткую голодовку ради быстрого похудения.
Обновлено в 08:34
Общество
Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
Лев Пономарев собрал «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», который был приурочен к началу судебных процессов.
Обновлено в 14:33
Культура
Театр кукол им. Образцова просит о помощи
В редакцию «Театрала» поступило письмо от коллектива Театра кукол им. Образцова: - Дорогие друзья, 12 июня в 14.30, в День России, куклы Театра Образцова вместе с коллективом выходят на улицу.
Обновлено в 11:09
Хоккей
Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»
Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Общество
На Урале учительница заставила первоклашек писать грубое слово
Учителю, которая заставила первоклассников в лицее имени Дягилева в Екатеринбурге писать ругательное слово, объявлен выговор, сообщила РИА Новости во вторник представитель департамента образования города.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Следствие допустило версию «коммерческого заказа» в деле Голунова
Следствие проводит доследственную проверку и рассмотрит версию коммерческого заказа в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:10
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Авто
Nissan представит новое поколение Juke в этом году
Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Голунов после освобождения назвал фантастикой поддержку в свой адрес
Сразу после выхода из ГСУ МВД по Москве журналист Иван Голунов ответил на вопросы журналистов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 14:37
Здоровье
ВОЗ сообщила о первом подтвержденном случае Эболы в Уганде
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила во вторник о первом подтвержденном случае болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), отмеченном в Уганде после начала нынешней вспышки этого смертельно опасного заболевания в соседней Демократической Республике Конго (ДРК).
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова показал фотографии вышедшего из комы продюсера
Сын Бари Алибасова показал встревоженным поклонникам фотографии вышедшего из 5-дневной комы продюсера.
Обновлено в 07:29
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Общество
Контрразведку Британии обвинили в незаконном хранении данных
Правозащитная организация Liberty подала в суд на службу контрразведки Великобритании (Mi5) из-за незаконного обращения с данными.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Происшествия
СМИ сообщили о захвате заложников в тюрьме во Франции
Захват заложников произошел в тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба»
Московская полиция задержала мужчину, проникшего в офис организации на Берсеневской набережной и похитившего оттуда ноутбук, сообщил во вторник начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.
Обновлено в 06:06
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39