Экономика
Застройщики накопили на счетах 350 миллиардов рублейВечерняя Москва 05:36
Столичные застройщики накопили на счетах 350 миллиардов перед переходом на эскроу-счета с 1 июля 2019 года. Эта сумма превышает объем средств, направленных на строительство объектов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 20:33, Ашберн
Наука
В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тыс. лет
Обновлено в 13:50
Здоровье
Врачи выявили неожиданную пользу кофе
Обновлено в 16:45
Экономика
Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить
Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини
Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Интернет
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Кино
Орбакайте показала фото со съемок продолжения «Гардемаринов»
Режиссер фильма Светлана Дружинина снимает в Царском Селе и Петергофе эпизоды о Екатерине II, которую играет известная певица и актриса Кристина Орбакайте.
Обновлено в 05:12
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Гаджеты
Huawei выпустила 1 млн смартфонов с собственной ОС
Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.
Обновлено в 07:07
Футбол
Станислав Черчесов высказался насчет игры сборной России против Кипра
О матче высказался и главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон.
Обновлено в 19:31
Происшествия
В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека
В результате аварии от полученных травм на месте скончались четыре человека – один из Ford Focus, трое – из Mercedes.
Обновлено в 15:31
Политика
Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней
Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что вопрос границы с Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обеих республик.
Обновлено в 17:44
Политика
Макрон анонсировал переговоры с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Урганта ждёт ребёнка
Экс-супруга Андрея Урганта Елена Романова поделилась с подписчиками в Instagram своей фотографией — на снимке видно, что женщина ждет ребенка.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
В ВДВ рассказали о марш-броске на Приштину в июне 1999 года
Участник броска на Приштину, начальник штаба - заместитель командующего ВДВ, Герой России, генерал-лейтенант Николай Игнатов рассказал о марш-броске на Приштину в ночь с 11 на 12 июня 1999 года.
Обновлено в 18:08
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах
Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах.
Обновлено в 12:44
Технологии
Стала известна дата начала продаж токена Telegram
Токены платформы Telegram Open Network станут доступны для широкого круга инвесторов 10 июля, пишет TechCrunch со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Опубликованы первые фото журналиста Голунова после освобождения
В первом комментарии после выхода на свободу журналист заявил, что намерен оказать помощь следствию в служебной проверке, а также много работать, чтобы оправдать оказанную ему помощь коллег.
Обновлено в 13:57
Авто
Эксперты назвали регионы РФ, где лучше не покупать подержанные авто
Недалеко «ушла» Москва, где средний возраст подержанных авто составил 9,3 года.
Обновлено в 09:44
Политика
Джулиана Ассанжа в тюрьме навестил отец
Отец Джулиана Ассанжа и китайский художник Ай Вэйвэй навестили основателя WikiLeaks в лондонской тюрьме строгого режима Бэлмарш.
Обновлено в 16:55
Экономика
Силуанов рассказал о причинах падения реальных доходов россиян
Показатели реальных доходов россиян падают из-за роста потребительского кредитования и сокращения доли теневой экономики, заявил первый вице-премьер.
Обновлено вчера в 08:15
Культура
Дело Никулина в США продолжит рассматривать суд присяжных
Жюри присяжных в США приступит к рассмотрению дела российского гражданина Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях, 13 января.
Обновлено в 19:53
Космос
Прорыв: Новое открытие ученых сужает поиск инопланетян
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде сделали заявление, что их новое открытие сужает поиск инопланетян.
Обновлено в 09:41
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
Глава правительства Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено в 08:59