Общество
Застройщикам запретили привлекать деньги дольщиков на строительствоОбщественное телевидение Приморья 02:16
С сегодняшнего дня застройщикам запрещено привлекать деньги дольщиков на строительство домов.
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Застройщикам запретили привлекать деньги дольщиков на строительство
Общественное телевидение Приморья02:16
С 1 июля застройщики не смогут пользоваться деньгами дольщиков до завершения строительства – репортаж «Вестей»
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