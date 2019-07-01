С сегодняшнего дня застройщикам запрещено привлекать деньги дольщиков на строительство домов.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Армия и оружие Израиль вновь атаковал цели на территории Сирии Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на вражеские ракеты, запущенные израильскими истребителями из ливанского воздушного пространства в направлении позиций наших вооруженных сил в Хомсе и окрестностях Дамаска.

Происшествия Дело Сушкевич. Медики обвиняют СК РФ в «медицинской ошибке» Вчера на сайте Следственного комитета появилась информация о том, что Сушкевич задержана, ей предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, суд избрал меру пресечения - домашний арест.

Авто АвтоВАЗ повысил цены Lada Granta и Lada Vesta С 1 АвтоВАЗ поднял цены на две свои модели из пяти. Подорожание коснулось Lada Granta и Lada Vesta.

Хоккей Вратарь Сергей Бобровский перешёл во «Флориду» В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх. 30-летний вратарь выступает в НХЛ с 2010 года.

Теннис Димитров вел 2-0 по сетам в матче первого круга Уимблдона, но проиграл Болгарский теннисист Григор Димитров завершил борьбу на Уимблдоне. В стартовой встрече он уступил представителю Франции Корентену Муте.

Происшествия Дело Голунова передали в Следственный комитет Уголовное дело, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов фигурировал в качестве обвиняемого, передали в Следственный комитет России.

Политика В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США, Тегеран уничтожит Израиль.

Теннис Винус Уильямс проиграла 15-летней американке Гауфф на Уимблдоне Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла соотечественницу Винус Уильямс в матче первого круга Уимблдона.

Политика Вакарчук назвал Крым российским Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.

Футбол Футболист Маркизио договорился с «Зенитом» о расторжении контракта Маркизио ранее выступал за "Эмполи" и "Ювентус", а летом 2018 года подписал двухлетний контракт с питерцами на правах свободного агента.

Происшествия В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.

Политика Роскомнадзор вновь пригрозил Google новым штрафом 26 ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ в соответствии с законом подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи, а 11 декабря оштрафовал компанию на 500 тыс. руб. Между тем, в феврале стало известно, что Google удалил из своей поисковой выдачи более 70% ссылок, содержащихся в реестре запрещенной в РФ информации.

Технологии Пять российских компаний объединились против «Яндекса» В заявлении говорится о том, что «Яндекс» несправедливо ограничивает доступ к сервисам компаний, а также нарушает закон о конкуренции.

Происшествия Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник вечером выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе республики полицейского.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.

Экономика Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).

Общество Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.

Происшествия Из летящего над Лондоном самолета выпал труп Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.

Политика Грузия сменит посла на Украине Грузия сменит своего посла в Киеве. Об этом сообщили грузинскому Первому каналу в департаменте прессы и информации МИД страны.

Политика Зеленский встретится с Волкером в Канаде Президент Украины Зеленский 2 июля в Торонто проведет встречу со Специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером.