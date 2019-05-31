Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещейРИА Новости вчера в 21:26
Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.
Читать в источнике
Оценить207
Подробнее о событии
Показать все источники
Жена экс-губернатора рассказала про повышение иммунитета после укусов клещей
НГС.Красноярсквчера в 01:03
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Шоу-бизнес
Бывшая жена Башарова покинула Россию: «Билет в один конец»
Обновлено в 05:25
Происшествия
Названа причина взрывов на оборонном заводе под Нижним Новгородом
Два взрыва на оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области могли произойти из-за технологических нарушений при производстве взрывчатки.
Обновлено в 05:41
Энергетика
Цены на нефть продолжают падение
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 на бирже в Лондоне снизилась до $61,95 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским
Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским в нормандском формате состоится, лишь когда «созреют соответствующие условия».
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия
Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
В Иваново задержан депутат областной думы, бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России.
Обновлено в 04:41
Футбол
«Зенит» может провести товарищеский матч в России с «Барселоной»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» в летнее межсезонье может провести товарищеский матч с «Барселоной».
Обновлено в 05:41
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено 30 мая в 18:28
Общество
В День защиты детей в Смольном вручили ключи от новых квартир
Как уточнил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, до конца года 559 ребят получат ключи от новых квартир.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
Россия считает создание механизмов обеспечения региональной стабильности, основанных на равноправии и внеблоковости, приоритетной задачей военного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Обновлено в 05:45
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Общество
Какие законы вступят в силу с 1 июня в России
С 1 июня в России вступает в силу целый ряд новых законов, которые будут касаться внутрисетевого роуминга, оформления детских пособий и процедуры тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 02:21
Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Здоровье
Боль в боку у жительницы Великобритании оказалась симптомом рака
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Президент США Дональд Трамп назвал Меган Маркл «противной»
Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри Меган Маркл «противной» за ее высказывания о нем в прошлом.
Обновлено вчера в 21:03
Общество
Группа «Фабрика» ищет новую солистку
Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
В центре Симферополя открыли памятник Чижику-Пыжику
Обновлено в 05:04
Происшествия
В результате стрельбы в Вирджинии погибли 12 человек
Обновлено в 00:35
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения МН17
Обновлено вчера в 10:48
Экономика
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск–Владивосток сошли с рельсов в Забайкалье, сообщили 1 июня в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 00:11
Общество
Минфин назвал возраст, с которого детям можно давать карманные деньги
Нужно рассказать детям, как правильно хранить наличные деньги, и почему не стоит ни с кем делиться информацией, где держат деньги дома родители.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Тулой
Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате ДТП в Богородицком районе Тульской области с участием микроавтобуса.
Обновлено в 03:37
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Футбол
Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
Обновлено в 03:50
Происшествия
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является крупнейшим из действующих на территории Европы.
Обновлено вчера в 14:06