Здоровье

Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещейРИА Новости вчера в 21:26

Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.
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