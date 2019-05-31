Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещейРИА Новости вчера в 21:26

Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.

Происшествия Названа причина взрывов на оборонном заводе под Нижним Новгородом Два взрыва на оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области могли произойти из-за технологических нарушений при производстве взрывчатки.

Энергетика Цены на нефть продолжают падение Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 на бирже в Лондоне снизилась до $61,95 за баррель, передает ТАСС.

Политика Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским в нормандском формате состоится, лишь когда «созреют соответствующие условия».

Происшествия Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции В Иваново задержан депутат областной думы, бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России.

Футбол «Зенит» может провести товарищеский матч в России с «Барселоной» Петербургский футбольный клуб «Зенит» в летнее межсезонье может провести товарищеский матч с «Барселоной».

Политика Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.

Общество В День защиты детей в Смольном вручили ключи от новых квартир Как уточнил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, до конца года 559 ребят получат ключи от новых квартир.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР Россия считает создание механизмов обеспечения региональной стабильности, основанных на равноправии и внеблоковости, приоритетной задачей военного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Политика Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.

Общество Какие законы вступят в силу с 1 июня в России С 1 июня в России вступает в силу целый ряд новых законов, которые будут касаться внутрисетевого роуминга, оформления детских пособий и процедуры тюнинга автомобилей.

Политика ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.

Политика В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2» Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

Политика Президент США Дональд Трамп назвал Меган Маркл «противной» Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри Меган Маркл «противной» за ее высказывания о нем в прошлом.

Общество Группа «Фабрика» ищет новую солистку Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.

Экономика Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Происшествия Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск–Владивосток сошли с рельсов в Забайкалье, сообщили 1 июня в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Общество Минфин назвал возраст, с которого детям можно давать карманные деньги Нужно рассказать детям, как правильно хранить наличные деньги, и почему не стоит ни с кем делиться информацией, где держат деньги дома родители.

Происшествия Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Тулой Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате ДТП в Богородицком районе Тульской области с участием микроавтобуса.

Футбол Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.