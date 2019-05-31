Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещейРИА Новости вчера в 21:26
Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.
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Жена экс-губернатора рассказала про повышение иммунитета после укусов клещей
НГС.Красноярсквчера в 01:03
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