Заслуженный врач России заявила, что укусы клещей могут быть полезныМедиаПоток вчера в 04:46

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на заявление заслуженного врача РФ Натальи Толоконской о пользе укусов клещей. В разговоре с «URA.RU» парламентарий отметил, что слова медика верны по форме, но преступны по содержанию.

с чего всё началось

Однако возвращаться к этой практике – это безответственно и неправильно.

Укусы клещей помогают организму вырабатывать устойчивость к клещевым инфекциям, поэтому могут быть полезны человеку. Об этом в социальной сети Facebook заявила заслуженный врач России Наталья Толоконская.

Заслуженный врач России заявила, что укусы клещей могут быть полезны

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