Здоровье
Заслуженный врач России заявила, что укусы клещей могут быть полезныМедиаПоток вчера в 04:46
Укусы клещей помогают организму вырабатывать устойчивость к клещевым инфекциям, поэтому могут быть полезны человеку. Об этом в социальной сети Facebook заявила заслуженный врач России Наталья Толоконская.
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Однако возвращаться к этой практике – это безответственно и неправильно.
— Геннадий Онищенко, российский политикРИА Новости вчера в 11:42
с чего всё началось
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на заявление заслуженного врача РФ Натальи Толоконской о пользе укусов клещей. В разговоре с «URA.RU» парламентарий отметил, что слова медика верны по форме, но преступны по содержанию.URA.Ruвчера в 10:03
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