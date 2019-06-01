Здоровье

Заслуженный врач России заявила, что укусы клещей могут быть полезныМедиаПоток вчера в 04:46

Укусы клещей помогают организму вырабатывать устойчивость к клещевым инфекциям, поэтому могут быть полезны человеку. Об этом в социальной сети Facebook заявила заслуженный врач России Наталья Толоконская.
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Геннадий Онищенко
Однако возвращаться к этой практике – это безответственно и неправильно.
— Геннадий Онищенко, российский политикРИА Новости вчера в 11:42
с чего всё началось

Онищенко высказался о пользе укусов клещей: «Кто выживет — приобретет иммунитет»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на заявление заслуженного врача РФ Натальи Толоконской о пользе укусов клещей. В разговоре с «URA.RU» парламентарий отметил, что слова медика верны по форме, но преступны по содержанию.
URA.Ruвчера в 10:03

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Онищенко отреагировал на заявление о пользе укусов клещей

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Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей

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Рассказавшая о пользе укусов клещей врач обвинила критиков в невежестве

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В Роспотребнадзоре оценили заявление Толоконской о пользе укусов клещей

РЕН ТВвчера в 06:59

В Роспотребнадзоре заявили о невозможности повысить иммунитет с помощью укуса клеща

Говорит Москвавчера в 08:00

Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

Известия31 мая в 19:11

Жена экс-губернатора рассказала про повышение иммунитета после укусов клещей

НГС.Красноярск31 мая в 01:03
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
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Ложные сведения в соцсетях о ЧП в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях

В отличие от многих пользователей соцсетей, которые по словам чиновника распространяли ложную информацию.
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Установлено, что тяжелый предмет сбросил с одного из верхних этажей жилого дома шестилетний ребенок, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК по региону.
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Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
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Работы по возведению нового пассажирского терминала в аэропорту Южно-Сахалинска завершатся практически на год позже обозначенного ранее срока — вместо рубежа нынешнего и следующего годов новый аэровокзал введут в эксплуатацию ближе к осени или даже в конце 2020-го.
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Обновлено в 01:35
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

Прокуратура Орловской области проверит видео, на котором заключенные колонии №2 в Ливнах "пируют" на Пасху, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:06
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Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии

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По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
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Здоровье

Названо необходимое для долгой жизни время отдыха

Исследователи из Университета Хельсинки указали на то, что нерегулярный отдых, длящийся меньше трех недель в году, может стать причиной преждевременной смерти от инфаркта и инсульта.
Обновлено в 04:09
Спорт

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

По утверждению издания, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что "высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио".
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В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
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Какие новые модели автомобилей появятся в России летом

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Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

Известный российский юрист и политик, бывший генеральный прокурор РФ Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет, сообщил РИА Новости представитель Омского госуниверситета.
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Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей

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Самолету Ту-22М3М пообещали новые управляемые ракеты

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