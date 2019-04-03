Общество
Заслуженный врач России потребовал извинений от МалышевойИзвестия вчера в 22:46
Заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Дмитрий Мохов в своем Facebook обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и потребовал извинений от телеведущей Елены Малышевой.
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На Елену Малышеву пожаловались Константину Эрнсту за оскорбление остеопатов
Chelny-biz.ruвчера в 09:09
Главный остеопат РФ потребовал у «Первого канала» извинений за скептицизм Е.Малышевой в адрес остеопатии
Агентство Москвавчера в 10:45
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