Общество
Заслуженный врач России потребовал извинений от Елены МалышевойРИА Новости вчера в 21:40
Заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Дмитрий Мохов опубликовал в своем Facebook-аккаунте письмо с обращением к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с требованием извинений от телеведущей Елены Малышевой.
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